UgoWork apporte l'intelligence de flotte alimentée par l'IA et les aperçus de performance des équipements de manutention à MODEX 2026

QUÉBEC, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, fournisseur canadien de solutions de batteries lithium-ion spécialisé dans l’industrie de la manutention, présentera une nouvelle génération de solutions d'intelligence de flotte alimentées par l'IA à MODEX 2026 à Atlanta. Suite à la nomination de son président-directeur général basé aux États-Unis, David Mucciacciaro , et à l'ouverture de sa nouvelle usine de production du Midwest , l'entreprise accélère son expansion sur le marché américain, rapprochant la production, l'expertise et la prise de décision de ses clients.

S’appuyant sur des années de données de batterie connectées, les dernières avancées d'UgoWork introduisent une nouvelle façon pour les opérateurs de transformer les données énergétiques en aperçus opérationnels exploitables, aidant les équipes à identifier les inefficacités, améliorer le débit et prendre des décisions plus rapides et mieux informées dans des environnements de plus en plus contraints.



« Ayant travaillé en étroite collaboration dans l'industrie de la manutention, je comprends les différenciateurs clés et l'importance du coût total de possession et de la disponibilité. J'ai vu combien de rendement est laissé sur la table en raison d'un manque de visibilité. » a déclaré David Mucciacciaro, président-directeur général d'UgoWork. « Ce qui m'a impressionné en rejoignant UgoWork, c'est la fondation déjà en place – une télémétrie intelligente avec des systèmes connectés générant des données réelles. Ce que nous apportons à MODEX, c'est la capacité de transformer ces données en action prédictive. À une époque où les marges se resserrent, ce n'est pas un « bonus » – cela devient essentiel. »



Au kiosque C11983, UgoWork offrira :

Une promotion exclusive MODEX – Achetez 9 batteries et obtenez la 10e gratuite

Des séances d'analyse de performance en direct basées sur des données opérationnelles réelles

basées sur des données opérationnelles réelles Un programme d'évaluation de performance de 90 jours pour les participants admissibles

pour les participants admissibles Accès anticipé aux nouvelles capacités pilotées par l'IA pour les clients sélectionnés

Les créneaux de réunion sont limités. Les opérateurs sont encouragés à réserver du temps à l'avance pour assurer une séance dédiée avec l'équipe d'UgoWork au kiosque C11983 .



À propos d'UgoWork

UgoWork a pour mission d’éliminer le gaspillage énergétique dans l’industrie de la manutention. Nous développons des batteries lithium-ion intelligentes et des infrastructures de recharge conçues pour les environnements d’entrepôt les plus exigeants. Au-delà des produits, nous relevons tous les défis énergétiques : compréhension de la consommation électrique et des contraintes du réseau électrique, optimisation de la durée de vie des actifs et transitions de flotte à grande échelle.

Notre intégration verticale nous permet de contrôler chaque étape, de la fabrication au déploiement, jusqu’au service et à la formation, y compris une intégration simple et rapide avec vos systèmes de gestion interne. Certifiées UL et approuvées par les fabricants d’équipement d’origine (OEM), nos solutions sont reconnues pour leur simplicité d’utilisation et leur sécurité.

Depuis notre siège social au Québec, au Canada, nous alimentons certaines des plus grandes entreprises du S&P 500 et du Fortune 500 en Amérique du Nord — leur permettant de ne plus avoir à se soucier de l’énergie de leur flotte de chariots élévateurs. Pour en savoir plus : ugowork.com

DEMANDE DES MÉDIAS

Jean-François Marchand

Directeur marketing

jf.marchand@ugowork.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46020514-9f7d-4523-9ec1-f9892193a61c/fr