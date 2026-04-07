Clermont-Ferrand, 7 avril 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Document d’Enregistrement Universel 2025

Michelin a déposé le 3 avril 2026 son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur le site internet de la Société www.michelin.com ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui comprend les éléments de rémunération des mandataires sociaux soumis à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026 ;

le rapport de durabilité ;

le plan de vigilance ;

les rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux décisions soumises à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026, ainsi que leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ;

des informations relatives à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026.





Calendrier

29 avril 2026 Information trimestrielle au 31 mars 2026

22 mai 2026 Assemblée générale mixte

26 mai 2026 Détachement du coupon

28 mai 2026 Mise en paiement du dividende

27 juillet 2026 Résultats premier semestre 2026

20 octobre 2026 Information trimestrielle au 30 septembre 2026

Coordonnées de contact

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