Clermont-Ferrand, 7 avril 2026
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Document d’Enregistrement Universel 2025
Michelin a déposé le 3 avril 2026 son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur le site internet de la Société www.michelin.com ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :
- le rapport financier annuel 2025 ;
- le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui comprend les éléments de rémunération des mandataires sociaux soumis à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026 ;
- le rapport de durabilité ;
- le plan de vigilance ;
- les rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux décisions soumises à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026, ainsi que leurs honoraires ;
- le descriptif du programme de rachat d’actions ;
- des informations relatives à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026.
Calendrier
- 29 avril 2026 Information trimestrielle au 31 mars 2026
- 22 mai 2026 Assemblée générale mixte
- 26 mai 2026 Détachement du coupon
- 28 mai 2026 Mise en paiement du dividende
- 27 juillet 2026 Résultats premier semestre 2026
- 20 octobre 2026 Information trimestrielle au 30 septembre 2026
Coordonnées de contact
|Relations Investisseurs
investor-relations@michelin.com
Guillaume Jullienne
guillaume.jullienne@michelin.com
Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com
Nadia Ait-Mokhtar
nadia.ait-mokhtar@michelin.com
|Relations Presse
+33 (0) 1 45 66 22 22
groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com
Actionnaires individuels
+33 (0) 4 73 32 23 05
Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com
Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com
Pièce jointe