Michelin : DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

 | Source: Michelin Michelin

                                        Clermont-Ferrand, 7 avril 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Document d’Enregistrement Universel 2025

Michelin a déposé le 3 avril 2026 son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur le site internet de la Société www.michelin.com ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :

  • le rapport financier annuel 2025 ;
  • le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui comprend les éléments de rémunération des mandataires sociaux soumis à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026 ;
  • le rapport de durabilité ;
  • le plan de vigilance ;
  • les rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux décisions soumises à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026, ainsi que leurs honoraires ;
  • le descriptif du programme de rachat d’actions ;
  • des informations relatives à l’Assemblée générale convoquée pour le 22 mai 2026.

Calendrier

  • 29 avril 2026        Information trimestrielle au 31 mars 2026 
  • 22 mai 2026         Assemblée générale mixte
  • 26 mai 2026         Détachement du coupon
  • 28 mai 2026        Mise en paiement du dividende
  • 27 juillet 2026        Résultats premier semestre 2026
  • 20 octobre 2026         Information trimestrielle au 30 septembre 2026

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs

 

investor-relations@michelin.com

 

Guillaume Jullienne

 

guillaume.jullienne@michelin.com

 

Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com

 

Nadia Ait-Mokhtar
nadia.ait-mokhtar@michelin.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 		Relations Presse

 

+33 (0) 1 45 66 22 22

 

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com

 

Actionnaires individuels

+33 (0) 4 73 32 23 05

 

 

Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com

 

Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com

Pièce jointe


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