CCC et StandardAero signent un contrat d’entretien de cinq ans avec la Marine américaine

OTTAWA, Ontario, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer l’octroi d’un nouveau contrat d’une durée de cinq ans avec le département de la Défense des États-Unis (DoD) pour la prestation de services d’entretien par StandardAero. Dans le cadre du contrat administré par la CCC, StandardAero assurera la réparation et/ou la modification de composants de moteurs 501K dans ses installations de Winnipeg (Manitoba).

Le moteur 501K constitue une source d’énergie essentielle pour la flotte de surface de la Marine américaine, fournissant une propulsion fiable et la production d’électricité à bord pour divers navires militaires. Assurer la disponibilité et la performance de ces moteurs est essentiel au maintien de l’état de préparation de la flotte, au soutien du rythme opérationnel ainsi qu’à l’exécution sécuritaire et efficace des missions de la Marine.

StandardAero est reconnue comme un chef de file mondial dans le domaine des services de maintenance, de réparation et de révision, offrant un soutien fiable aux exploitants militaires et commerciaux partout dans le monde. Dotée d’installations à la fine pointe de la technologie et de techniciens hautement qualifiés, l’entreprise propose des solutions personnalisées qui contribuent à prolonger la durée de vie opérationnelle et la performance des équipements. Ses capacités couvrent l’entretien des moteurs et des cellules, la réparation de composants, la modernisation de systèmes ainsi qu’un large éventail de services spécialisés répondant aux exigences rigoureuses des clients commerciaux et de défense.

Au cours des vingt dernières années, StandardAero a fourni plus de 160 millions de dollars en services à l’US Air Force, à la Marine et à l’Armée américaines dans le cadre de contrats administrés par la CCC. L’entreprise a soutenu le maintien en puissance des moteurs Rolls‑Royce de la série T56 III qui équipent les aéronefs C‑130, C‑2, P‑3 et EP‑3 de la Marine et du Corps des Marines des États‑Unis, ainsi que des moteurs CFM56‑7B utilisés dans la flotte de P‑8A Poseidon de la Marine.

La CCC est l’autorité contractante désignée du DoD des États‑Unis pour les achats en provenance du Canada de plus de 350 000 $ US. Grâce à son service gratuit de maître d’œuvre pour le DoD américain, la CCC permet à des entreprises canadiennes comme StandardAero de fournir au DoD des solutions conçues et fabriquées au Canada, et facilite l’approvisionnement auprès du Canada pour les organismes d’achat du DoD.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de la CCC.

Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.