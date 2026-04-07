À l'occasion de la Journée nationale des aidants, la Société canadienne de la SLA étend son offre nationale de soutien en matière de santé mentale aux aidants grâce à un financement de la Fondation proches aimants Petro-Canada

TORONTO, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Journée nationale des aidants, ceux qui prennent soin de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) partout au Canada auront accès à un programme élargi de soutien en santé mentale proposé par la Société canadienne de la SLA et rendu possible grâce au généreux financement de la Fondation proches aimants Petro - Canada .

Un diagnostic de SLA change la vie, non seulement pour la personne qui le reçoit, mais aussi pour le conjoint, le parent, l'enfant, le frère ou la sœur, ou l'ami qui endosse le rôle d'aidant. Comme la maladie peut évoluer rapidement et que les besoins en soins s'intensifient, les aidants deviennent souvent à plein temps des coordinateurs, des défenseurs et des prestataires directs de soins quotidiens complexes, tout en étant confrontés au chagrin, à la peur, à l'épuisement et à l'incertitude quant à l'avenir.

En partenariat avec AWC Grief Support, ce programme élargi permettra aux aidants de tout le pays de bénéficier des services de thérapeutes agréés au niveau provincial pour un maximum de quatre séances de thérapie en ligne. Proposés dans le cadre du Programme national de santé mentale de la Société canadienne de la SLA, ces services thérapeutiques s'appuient sur les mesures nationales de soutien aux aidants, notamment des groupes de soutien en ligne, des webinaires et des fiches d'information. Ce programme a pour objectif d'aider les aidants à gérer le stress, l'anxiété, le deuil anticipé, l'épuisement professionnel et l'isolement qui peuvent accompagner la prise en charge d'une personne atteinte d'une maladie évolutive et en phase terminale telle que la SLA.

« Les aidants des personnes atteintes de SLA portent un fardeau émotionnel et physique considérable », a déclaré Kim Barry, vice-présidente des services communautaires de la Société canadienne de la SLA. « Ils doivent s'adapter en temps réel à des changements constants tout en voyant un proche perdre ses capacités et son autonomie. Ce choc émotionnel peut être accablant. L'accès à un soutien psychologique en temps opportun peut faire toute la différence pour aider les aidants à tenir le coup tout au long de l'évolution de la maladie et de ce qui suivra. »

Aujourd'hui, près de 4 000 Canadiens vivent avec la SLA, une maladie neuromusculaire qui paralyse progressivement les personnes atteintes à mesure que le cerveau perd la capacité de communiquer avec les muscles que nous contrôlons volontairement. La mobilité, la parole et la respiration étant affectées, les besoins en matière de soins s'intensifient. Pour de nombreux aidants, cela signifie fournir un soutien quotidien complexe tout en conciliant le travail, le rôle parental et d’autres responsabilités familiales, en gérant les rendez-vous médicaux, en se procurant le matériel nécessaire et en s'y retrouvant dans un système de santé complexe, souvent au détriment de leur propre santé mentale.

« Les aidants familiaux constituent le pilier discret de nos communautés, et nous sommes honorés de soutenir la Société canadienne de la SLA dans le développement de ce programme national essentiel en matière de santé mentale », a déclaré Leila Fenc, directrice générale de la Fondation proches aimants Petro-Canada. « Nous sommes heureux, grâce à notre financement, de contribuer à rendre ces services d'accompagnement améliorés accessibles aux aidants partout au Canada, afin qu'ils puissent bénéficier des soins de santé mentale professionnels dont ils ont besoin, quel que soit leur lieu de résidence. Veiller à ce que les aidants soient valorisés, reconnus et soutenus est au cœur de notre mission. »

Cette extension à l'échelle nationale s'appuie sur les enseignements tirés du Programme de soutien aux aidants de la Société canadienne de la SLA , un projet pilote consacré à la santé mentale des aidants lancé en Ontario en 2025 et généreusement financé par le Rexall Care Network. Le vif intérêt manifesté par la communauté et les retours positifs ont mis en évidence la nécessité d'étendre ce programme à l'échelle nationale. Ce programme, proposé en ligne, permet aux aidants d'accéder à un soutien quel que soit leur lieu de résidence au Canada.

À l'occasion de la Journée nationale des aidants, la Société canadienne de la SLA rend hommage à la résilience des aidants et leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Les responsables communautaires de la Société canadienne de la SLA apportent un soutien direct aux personnes atteintes de SLA en Ontario et proposent des informations et des ressources à l'échelle nationale, notamment des webinaires virtuels et des groupes de soutien, accessibles sur sla-als.ca .

Pour plus d'informations sur les conditions d'admissibilité et les modalités d'accès au Programme de soutien en santé mentale aux aidants de la Société canadienne de la SLA, rendez-vous sur sla-als.ca/sante-mentale.



À propos de la SLA et de la Société canadienne de la SLA



La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie incurable et actuellement mortelle. Elle paralyse progressivement les personnes atteintes parce que le cerveau n'est plus capable de communiquer avec les muscles du corps que nous sommes habituellement capables de bouger à volonté. Au fil du temps, à mesure que les muscles du corps se détériorent, une personne atteinte de la SLA perd la capacité de marcher, de parler, de manger, d'avaler et, éventuellement, de respirer. Près de 4 000 Canadiens vivent avec la SLA et environ 1 000 Canadiens reçoivent un diagnostic chaque année. Quatre personnes sur cinq vivant avec la SLA mourront dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic.



La Société canadienne de la SLA s'efforce de changer ce que signifie vivre avec la SLA. Ancrés et informés dans la communauté canadienne de la SLA, nous répondons au besoin urgent non satisfait de traitements qui changent la vie en investissant dans des recherches de haute qualité qui alimenteront la découverte scientifique, en engageant l’industrie, en soutenant une capacité clinique accrue et en plaidant pour un accès clinique équitable, abordable et rapide à des thérapies éprouvées.



En répondant à un énorme besoin de connaissances, de sensibilisation et d'éducation actuelles et crédibles sur la SLA, nous donnons aux Canadiens atteints de SLA des moyens de s'orienter dans les réalités actuelles de la SLA, d'être des consommateurs informés sur la SLA et de plaider efficacement en faveur du changement. En Ontario, nous offrons des services communautaires directs pour aider les gens à s’orienter dans la SLA.



Fondé en 1977, notre organisme de bienfaisance enregistré mène ses activités grâce au soutien de généreux donateurs qui partagent notre vision d'un monde sans SLA.