Die von Stonepeak unterstützte Kingdom Energy Storage Platform schließt ihre erste Projektfinanzierung ab

SINGAPUR, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kingdom, eine von Stonepeak – einem führenden alternativen Investmentunternehmen, das sich auf Infrastruktur und Sachwerte spezialisiert hat – gegründete Plattform für Batterie-Energiespeichersysteme („BESS“), gab heute bekannt, dass sie ihre erste langfristige Projektfinanzierungsfazilität für ihr Mimasaka-Projekt abgeschlossen hat, ein 29-MW-Batterie-Energiespeicherprojekt in Mimasaka, Präfektur Okayama, Chugoku, Japan. Die MUFG Bank, Ltd. ist der ursprüngliche Kreditgeber und der beauftragte Hauptarrangeur. Bei diesem Projekt kommen Batterien von CATL zum Einsatz, dem weltweit größten Batteriehersteller.

Kingdom besitzt und betreibt in Japan neun BESS-Projekte, für die jeweils ein 20-jähriger Vertrag über die Erlösgarantie im Kapazitätsmarkt abgeschlossen wurde; diese Verträge wurden in den ersten beiden Runden der japanischen Langfristauktion zur Dekarbonisierung gewonnen. Die neun Projekte haben eine Gesamtbruttoleistung von 479 MW. Das Mimasaka-Projekt ist das erste dieser Projekte, bei dem eine Projektfinanzierung durchgeführt wird.

„Kingdom setzt sich entschlossen dafür ein, Japan bei der Erreichung seiner Ziele im Bereich der Energiewende zu unterstützen“, so Jay Guo, Chief Executive Officer bei Kingdom. „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit CATL und MUFG und werden gleichzeitig die Entwicklung der übrigen Teile unseres BESS-Portfolios zügig vorantreiben.“

„Erfreulich ist auch der Abschluss dieser wegweisenden Transaktion, die die Position von Kingdom als wichtiger Akteur auf dem japanischen Energiespeichermarkt festigt“, fügte Ryan Chua, Senior Managing Director bei Stonepeak, hinzu. „Wir freuen uns darauf, weitere unserer Projekte finanziell abzuschließen und in die Bauphase zu überführen, um Japans Ziele im Bereich der Energiewende zu unterstützen.“

Über Kingdom

Kingdom ist ein Projektentwicklungsunternehmen von BESS mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Tokio und Chengdu. Kingdom ist über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg tätig, um BESS-Anlagen in Japan und anderen Märkten zu errichten, zu halten und zu betreiben, mit dem Ziel, die Energiewende voranzutreiben und die Widerstandsfähigkeit moderner Stromnetze zu stärken.

Über Stonepeak

Stonepeak ist ein führendes Unternehmen für alternative Anlagen, das sich auf Infrastruktur und Sachwerte spezialisiert hat und ein verwaltetes Vermögen von rund 84 Milliarden US-Dollar aufweist. Durch Investitionen in defensive, realwirtschaftlich orientierte Unternehmen weltweit strebt Stonepeak danach, Wert für seine Investoren und Portfoliounternehmen zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf Absicherung gegen Kursverluste und starken risikobereinigten Renditen liegt. Als Sponsor von Private-Equity- und Kreditinvestitionsvehikeln stellt Stonepeak Kapital, operative Unterstützung und eine engagierte Partnerschaft bereit, um Investitionen in seinen Zielbranchen zu fördern. Zu diesen zählen Transport und Logistik, digitale Infrastruktur, Energie und Energiewende sowie Immobilien. Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen in Houston, Washington, D.C., London, Hongkong, Seoul, Singapur, Sydney, Tokio, Abu Dhabi und Riad. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonepeak.com.

Kontakte

Kingdom

Jay Guo / Tian Kai (TK) Ling

corporatecomms@kingdom-bess.com

Stonepeak

Kate Beers / Maya Brounstein

corporatecomms@stonepeak.com

+1 (212) 907-5100