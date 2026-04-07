La plateforme de stockage d’énergie Kingdom, soutenue par Stonepeak, conclut son premier financement de projet

SINGAPOUR, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kingdom, une plateforme de systèmes de stockage d’énergie par batteries (« BESS ») créée par Stonepeak, société d’investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels, a annoncé avoir conclu son premier financement de projet à long terme pour son projet de Mimasaka, une installation de stockage d’énergie par batteries de 29 MW située à Mimasaka, dans la préfecture d’Okayama (région de Chugoku), au Japon. MUFG Bank, Ltd. intervient en tant que prêteur initial et arrangeur principal mandaté. Le projet intègre des batteries fournies par CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde.

Kingdom possède et exploite neuf projets BESS au Japon, chacun bénéficiant d’un contrat de capacité sur 20 ans obtenu dans le cadre des deux premières phases de l’enchère japonaise de décarbonation à long terme. Ces neuf projets représentent une capacité brute totale de 479 MW. Le projet de Mimasaka est le premier de ce portefeuille à obtenir un financement de projet.

« Kingdom est pleinement engagé à soutenir le Japon dans l’atteinte de ses objectifs de transition énergétique », a déclaré Jay Guo, PDG de Kingdom. « Nous sommes ravis d’entamer cette collaboration avec CATL et MUFG, tout en poursuivant le développement rapide du reste de notre portefeuille de projets BESS. »

« Nous sommes très heureux d’avoir réalisé cette transaction majeure, qui renforce la position de Kingdom en tant qu’acteur clé du marché du stockage d’énergie au Japon », a ajouté Ryan Chua, directeur général principal chez Stonepeak. « Nous nous réjouissons de mener davantage de projets jusqu’à leur clôture financière et leur phase de construction afin de soutenir les objectifs de transition énergétique du Japon. »

À propos de Kingdom

Kingdom est une société de développement de projets de stockage d’énergie par batteries (BESS), dont le siège est à Singapour, avec des bureaux à Tokyo et Chengdu. L’entreprise intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets pour concevoir, détenir et exploiter des actifs BESS au Japon et sur d’autres marchés, avec pour objectif de faire progresser la transition énergétique et de renforcer la résilience des réseaux électriques modernes.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est une société d’investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels, avec environ 84 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Grâce à ses investissements dans des entreprises défensives et des actifs tangibles à l’échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille, en mettant l’accent sur la protection contre les baisses et des rendements ajustés au risque élevés. En tant que sponsor de véhicules d’investissement en capital-investissement et en crédit, Stonepeak fournit des capitaux, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour développer ses investissements dans des secteurs cibles tels que le transport et la logistique, les infrastructures numériques, l’énergie et la transition énergétique, ainsi que l’immobilier. Stonepeak a son siège à New York et dispose de bureaux à Houston, Washington D.C., Londres, Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, Abou Dabi et Riyad. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.stonepeak.com.

Contacts

Kingdom

Jay Guo / Tian Kai (TK) Ling

corporatecomms@kingdom-bess.com

Stonepeak

Kate Beers / Maya Brounstein

corporatecomms@stonepeak.com

+1 (212) 907-5100