Coface annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2025

Paris, le 7 avril 2026 – 17h45

Communication fixant les modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel

COFACE SA informe que son Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218.

Des exemplaires du Document d’enregistrement universel 2025 sont disponibles sans frais auprès de COFACE SA, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, France ainsi que sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante :

https://www.coface.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/document-d-enregistrement-universel.

Les informations suivantes sont intégrées dans le Document d’enregistrement universel 2025 :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise (joint au rapport de gestion) ;

les rapports des Commissaires aux Comptes et le communiqué relatif à leurs honoraires ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions ;

les projets de résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2026 ;

l’état de durabilité.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats T1-2026 : 12 mai 2026, après bourse

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2024 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

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