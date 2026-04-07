Amundi : Programme de rachat d actions - Declaration des transactions sur actions propres realisees du 30 mars au 2 avril 2026

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Communique de Presse

Programme de rachat d actions

Declaration des transactions sur actions propres realisees du 30 mars au 2 avril 2026

Paris, 7 avril 2026 - (Article 5 du reglement (UE) n 596/2014 sur les abus de marche et Article 3(3) du reglement delegue (UE) 2016/1052 completant le reglement (UE) n 596/2014 par des normes techniques de reglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l emetteurCode Identifiant de l emetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondere moyen journalier d'acquisition des actionsMarche
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-30FR00041259203 00072,682167AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-30FR000412592014 81272,657487CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-30FR00041259201 94072,669072TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-30FR000412592019 71372,660232XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-31FR00041259202 89973,268282AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-31FR000412592014 51973,277333CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-31FR00041259201 92973,250881TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-31FR000412592019 49873,294625XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-01FR00041259202 70575,997634AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-01FR000412592013 52175,891772CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-01FR00041259201 80375,946700TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-01FR000412592018 34275,888466XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-02FR00041259202 78074,311727AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-02FR000412592013 92974,320859CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-02FR00041259201 84474,302711TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-02FR000412592018 92874,322057XPAR
   TOTAL152 16274,003132 

Les informations detaillees peuvent etre consultees sur le site internet d’Amundi a l adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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07 04 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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