Amundi : Programme de rachat d actions - Declaration des transactions sur actions propres realisees du 30 mars au 2 avril 2026

Communique de Presse

Programme de rachat d actions

Declaration des transactions sur actions propres realisees du 30 mars au 2 avril 2026

Paris, 7 avril 2026 - (Article 5 du reglement (UE) n 596/2014 sur les abus de marche et Article 3(3) du reglement delegue (UE) 2016/1052 completant le reglement (UE) n 596/2014 par des normes techniques de reglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l emetteur Code Identifiant de l emetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondere moyen journalier d'acquisition des actions Marche Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-30 FR0004125920 3 000 72,682167 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-30 FR0004125920 14 812 72,657487 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-30 FR0004125920 1 940 72,669072 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-30 FR0004125920 19 713 72,660232 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-31 FR0004125920 2 899 73,268282 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-31 FR0004125920 14 519 73,277333 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-31 FR0004125920 1 929 73,250881 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-31 FR0004125920 19 498 73,294625 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-01 FR0004125920 2 705 75,997634 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-01 FR0004125920 13 521 75,891772 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-01 FR0004125920 1 803 75,946700 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-01 FR0004125920 18 342 75,888466 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-02 FR0004125920 2 780 74,311727 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-02 FR0004125920 13 929 74,320859 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-02 FR0004125920 1 844 74,302711 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-02 FR0004125920 18 928 74,322057 XPAR TOTAL 152 162 74,003132

Les informations detaillees peuvent etre consultees sur le site internet d’Amundi a l adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

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Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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