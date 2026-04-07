Information réglementée

Paris, 07 avril 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/22 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 30 mars au 02 avril 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 30-Mar-26 NL0015001W49 48 100 10,1432 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 30-Mar-26 NL0015001W49 29 000 10,1627 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Mar-26 NL0015001W49 5 500 10,1522 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 31-Mar-26 NL0015001W49 43 000 10,5417 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 31-Mar-26 NL0015001W49 32 000 10,5137 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 31-Mar-26 NL0015001W49 6 000 10,5172 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 1-Apr-26 NL0015001W49 39 814 10,6000 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 1-Apr-26 NL0015001W49 34 136 10,5955 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 1-Apr-26 NL0015001W49 6 000 10,6246 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 2-Apr-26 NL0015001W49 40 680 10,6494 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 2-Apr-26 NL0015001W49 33 000 10,6119 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 2-Apr-26 NL0015001W49 6 000 10,6378 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

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