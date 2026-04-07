DECLARATION EXERCICE 2026/22 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 07 avril 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/22 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 30 mars au 02 avril 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8530-Mar-26NL0015001W4948 10010,1432XPAR
213800RQNIQT48SEEO8530-Mar-26NL0015001W4929 00010,1627DXE
213800RQNIQT48SEEO8530-Mar-26NL0015001W495 50010,1522TQE
213800RQNIQT48SEEO8531-Mar-26NL0015001W4943 00010,5417XPAR
213800RQNIQT48SEEO8531-Mar-26NL0015001W4932 00010,5137DXE
213800RQNIQT48SEEO8531-Mar-26NL0015001W496 00010,5172TQE
213800RQNIQT48SEEO851-Apr-26NL0015001W4939 81410,6000XPAR
213800RQNIQT48SEEO851-Apr-26NL0015001W4934 13610,5955DXE
213800RQNIQT48SEEO851-Apr-26NL0015001W496 00010,6246TQE
213800RQNIQT48SEEO852-Apr-26NL0015001W4940 68010,6494XPAR
213800RQNIQT48SEEO852-Apr-26NL0015001W4933 00010,6119DXE
213800RQNIQT48SEEO852-Apr-26NL0015001W496 00010,6378TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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