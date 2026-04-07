Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars au 2 avril 2026

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

                                                                                                              

COMMUNIQUE


DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2026


Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 30 mars au 2 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-30FR001045120325 00032,700630XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-31FR001045120325 00033,139912XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-04-01FR001045120325 00034,335576XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-04-02FR001045120325 00033,994932XPAR
   TOTAL100 00033,542762 

Pièce jointe


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Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars au 2 avril 2026
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