Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars au 2 avril 2026

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 30 mars au 2 avril 2026 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-30
|FR0010451203
|25 000
|32,700630
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-31
|FR0010451203
|25 000
|33,139912
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-04-01
|FR0010451203
|25 000
|34,335576
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-04-02
|FR0010451203
|25 000
|33,994932
|XPAR
|TOTAL
|100 000
|33,542762
Pièce jointe