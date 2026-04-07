Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars au 2 avril 2026

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2026





Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 30 mars au 2 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-30 FR0010451203 25 000 32,700630 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-31 FR0010451203 25 000 33,139912 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-04-01 FR0010451203 25 000 34,335576 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-04-02 FR0010451203 25 000 33,994932 XPAR TOTAL 100 000 33,542762

Pièce jointe