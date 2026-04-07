Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital

Nantes, le 7 avril 2026 – En application de l’article L. 233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital à la date du 31 mars 2026 :

Date Nombre total d’actions composant le capital1 Nombre total de droits de vote1



31 mars 2026



23.018.262 Théoriques2 : 28.092.212

Exerçables3 : 28.002.777

1Incluant 170.000 actions nouvelles émises au cours du mois de mars 2026 dans le cadre de la ligne de financement du 27 avril 2023, étendue le 27 septembre 2023 (cf. communiqués publiés les 27 avril et 27 septembre 2023).

2 Droits de vote théoriques = nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

3 A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

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