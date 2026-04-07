Technip Energies obtient une commande conséquente pour poursuivre le développement du projet Commonwealth LNG en vue de la décision finale d'investissement

Technip Energies (PARIS : TE) obtient une commande conséquente1 de la part de Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus, pour poursuivre le développement de son projet d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 9.5 Mtpa2, situé à Cameron Parish, en Louisiane (États-Unis), marquant une étape importante dans l’avancée du projet vers la décision finale d’investissement (FID)3.

Cette nouvelle commande est émise dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG. Elle permet à Technip Energies de poursuivre les activités essentielles et de maintenir une dynamique de projet soutenue en amont de la FID, dans le prolongement de la précédente grande commande couvrant l’achat des équipements clés du projet Commonwealth LNG.

Le projet comprend la livraison de six trains de liquéfaction identiques utilisant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.ENTM.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre l’avancement de nos travaux sur le projet Commonwealth LNG, en préparant les bonnes conditions d’une décision finale d’investissement. Cette nouvelle commande constitue une étape significative pour le projet Commonwealth LNG. Elle reflète la confiance dans les fondamentaux du projet, sa stratégie d’exécution ainsi que sa pertinence à long terme pour la sécurité énergétique mondiale. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

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1 Une commande « conséquente » pour Technip Energies représente entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre 2026 dans le segment Livraison de Projet.

2 Millions de tonnes par an.

3Le montant total du contrat sera comptabilisé dans le carnet de commandes de Technip Energies dès que la décision finale d'investissement (FID) aura été prise par le client.

Pièces jointes