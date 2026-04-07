Modification du projet de résolution n° 13 soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2026

Sur la base des informations récemment portées à sa connaissance, le Conseil d’Administration a décidé le 3 avril 2026, par voie de consultation écrite conformément à ses statuts, de modifier le texte du projet de résolution n° 13 qui sera soumis au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires convoquée le 10 avril 2026.

Cette modification a pour objet de désigner la société Grant Thornton au lieu et place de la société RSM France, en remplacement de la société KPMG SA dont le mandat arrive à expiration à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2025. À l’exception de cette modification, le texte initial de la résolution demeure inchangé.

Compte tenu du délai très court avant la tenue de l’Assemblée Générale du 10 avril 2026, ce communiqué à caractère informatif a vocation à se substituer à une publication au BALO.

Le texte de la résolution présenté ci-après est celui qui sera soumis au vote de l’assemblée générale :

TREIZIÈME RÉSOLUTION (modifiée) (Nomination du Commissaire aux comptes titulaire chargé de la certification des comptes)

L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer la société Grant Thornton, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de l’exercice 2026, pour une période de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2031, en remplacement de la société KPMG SA dont le mandat est venu à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

Le Commissaire aux comptes a accepté par avance lesdites fonctions, précisant dans sa lettre d'acceptation de fonctions qu'il n'était dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévues par la loi.

Information aux actionnaires

La résolution n° 13 sera soumise au vote de l’Assemblée Générale dans sa version modifiée.

Les actionnaires ayant déjà exprimé leur vote par correspondance ou donné pouvoir au Président de l’Assemblée sont invités à prendre connaissance de cette modification.

Les modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale demeurent inchangées.

Mise à disposition des documents

L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale y compris le texte mis à jour du projet de résolution concerné, est disponible sur le site internet de la Société :

https://www.vicat.fr/investisseurs/ag-actionnaires





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