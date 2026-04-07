EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (April 7, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 30, 2025, EssilorLuxottica declares that from April 1, 2026, to April 2, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuerIdentity code of the issuerDay of the transactionIdentity code of the financial
instrument		Total daily volume (in
number of shares)		Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *		Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR0000121667174,061193.3907XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR000012166777,959193.2568DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR00001216679,841193.0737TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR000012166715,233193.3497AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR0000121667106,742189.8922XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR000012166745,603189.8850DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR00001216676,293189.8408TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR000012166711,729189.8588AQE
 TOTAL447,461192.0246 

* Rounded to four decimal places

