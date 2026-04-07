EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

 | Source: EssilorLuxottica EssilorLuxottica

Paris, France (7 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 1er avril 2026 au 2 avril 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR0000121667174 061193,3907XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR000012166777 959193,2568DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR00001216679 841193,0737TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4901/04/2026FR000012166715 233193,3497AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR0000121667106 742189,8922XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR000012166745 603189,8850DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR00001216676 293189,8408TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4902/04/2026FR000012166711 729189,8588AQE
 TOTAL447 461192,0246 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe


Attachments

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GlobeNewswire

Recommended Reading