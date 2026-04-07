EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (7 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 1er avril 2026 au 2 avril 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|01/04/2026
|FR0000121667
|174 061
|193,3907
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|01/04/2026
|FR0000121667
|77 959
|193,2568
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|01/04/2026
|FR0000121667
|9 841
|193,0737
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|01/04/2026
|FR0000121667
|15 233
|193,3497
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/04/2026
|FR0000121667
|106 742
|189,8922
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/04/2026
|FR0000121667
|45 603
|189,8850
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/04/2026
|FR0000121667
|6 293
|189,8408
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|02/04/2026
|FR0000121667
|11 729
|189,8588
|AQE
|TOTAL
|447 461
|192,0246
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
