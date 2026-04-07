Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (30 mars au 2 avril 2026)

Le 7 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 30 mars au 2 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Mar-26 FR0000073298 8 932 33,8633 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Mar-26 FR0000073298 11 068 33,5853 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Apr-26 FR0000073298 9 017 34,2891 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Apr-26 FR0000073298 10 983 34,2424 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Apr-26 FR0000073298 10 968 34,0420 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Apr-26 FR0000073298 9 032 34,0086 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe