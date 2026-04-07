Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (30 mars au 2 avril 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 7 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 30 mars au 2 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Mar-26FR00000732988 93233,8633XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Mar-26FR000007329811 06833,5853DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W871-Apr-26FR00000732989 01734,2891XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W871-Apr-26FR000007329810 98334,2424DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Apr-26FR000007329810 96834,0420XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Apr-26FR00000732989 03234,0086DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 04 07_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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