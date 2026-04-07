Voltalia SA : Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital en date du 28 février 2026

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital en date du 28 février 2026

(Art. L. 233-8 (II) du Code de Commerce et Art. 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables 28/02/2026 131 318 716 223 407 029 222 999 753

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

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