Déclaration hebdomadaire rachat d’actions du 30 mars au 2 avril 2026

 | Source: TECHNIP ENERGIES TECHNIP ENERGIES

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 mars 2026 au 2 avril 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteurCode identifiant de
l’émetteur (Code LEI)		Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)Code MIC
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7030/03/2026NL00145594788 53135,1625XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7031/03/2026NL00145594788 22736,4625XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7001/04/2026NL00145594788 16836,7234XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7002/04/2026NL00145594787 99837,5062XPAR
   TOTAL32 92436,443905 

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

Contacts 

Relations investisseursRelations médias
Phillip LindsayJason Hyonne
Vice-président Relations InvestisseursResponsable Relations presse & Réseaux sociaux
Tel: +44 207 585 5051Tel: +33 1 47 78 22 89
Email: Phillip LindsayEmail: Jason Hyonne

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdomadaire TEN rachat actions du 30 mars au 2 avril 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading