Kraken Robotics fait la démonstration du lancement et de la récupération autonomes de KATFISH depuis un USV de SEFINE

SAINT-JEAN, Terre-Neuve-et-Labrador, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. (« Kraken » ou la « Société ») (TSX-V : PNG, OTCQB : KRKNF) annonce l’intégration et la démonstration réussies de son sonar remorqué à synthèse d’ouverture KATFISH ainsi que de son système autonome de mise à l’eau et de récupération (LARS) depuis le navire de surface sans équipage (USV) RD-22 de SEFINE, en coordination avec SEFINE SISAM (Strategic Unmanned Systems Research Center). La démonstration a eu lieu au premier trimestre 2026 au large des côtes d’Istanbul, en Turquie.

« Les évolutions récentes soulignent l’importance de protéger les routes de transit maritime critiques ainsi que les infrastructures sous-marines, et des capacités autonomes de lutte contre les mines comme KATFISH peuvent jouer un rôle important pour aider les forces navales à détecter et classifier efficacement les objets ressemblant à des mines », a déclaré Bernard Mills, vice-président exécutif, Défense, chez Kraken Robotics. « En combinant le navire de surface sans équipage (USV) multi-rôles de SEFINE avec le KATFISH de pointe de Kraken et son système LARS pour USV, les forces navales peuvent déployer des technologies avancées plus rapidement et plus efficacement, renforçant ainsi la défense et la sécurité maritime dans des environnements de plus en plus complexes. »

La démonstration s’est concentrée sur la détection et la classification rapides d’objets ressemblant à des mines ainsi que d’infrastructures sous-marines critiques, en présence de plusieurs forces navales et d’organisations gouvernementales. KATFISH a fourni des données d’une résolution de 3 cm × 3 cm sur une portée de 200 mètres de chaque côté, diffusées en direct vers un centre de commandement à terre, permettant la classification en temps réel des contacts par des opérateurs à l’aide du logiciel de planification de mission de SEFINE SISAM.

Le même KATFISH et système LARS pour USV ont fait l’objet d’une démonstration depuis un USV ARCIMS de 11 mètres en service au sein de la Royal Navy britannique en novembre 2025. Ces intégrations conjointes marquent une avancée majeure dans la mise à disposition de capacités de lutte contre les mines agiles, modulaires et rentables pour les opérations navales modernes.

Une vidéo de la démonstration est disponible sur https://youtu.be/JIXapiCCeSA.

Figure 1 : Kraken Robotics fait la démonstration du lancement et de la récupération

autonomes de KATFISH depuis un USV RD-22 de SEFINE

Figure 2 : Imagerie sonar à synthèse d’ouverture de Kraken

capturée par KATFISH lors de la démonstration.

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. révolutionne le domaine de l’intelligence sous-marine grâce à des capteurs d’imagerie 3D, des solutions d’alimentation et des systèmes robotiques. Nos produits et services permettent à nos clients de relever les défis rencontrés dans nos océans, et ce de manière sûre, efficace et durable.

Les systèmes de sonar à synthèse d’ouverture, d’imagerie sous-marine et LiDAR (détection et localisation par la lumière) de Kraken offrent la meilleure résolution de leur catégorie et fournissent des informations essentielles sur la sécurité, les infrastructures et la géologie des océans. Nos batteries révolutionnaires conçues pour résister à la pression offrent une densité énergétique élevée pour les véhicules marins sans équipage (UUV) et le stockage sous-marin d’énergie.

Kraken Robotics a son siège au Canada et compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et soutient des clients dans plus de 30 pays à travers le monde.

Le 3 mars 2026, Kraken a annoncé l’acquisition de Covelya Group Limited (l’« Acquisition »), un fournisseur international de premier plan de solutions technologiques sous-marines critiques, opérant par l’intermédiaire de ses filiales : Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd., Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. et Chelsea Technologies Ltd. L’acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires.

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