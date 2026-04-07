« Les conséquences sont extrêmement graves » : Des enquêtes révèlent la sophistication de campagnes d'influence en ligne en Europe et au-delà

Paris, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les enquêtes, qui couvrent six pays de l'UE ainsi que des nations du Sahel, montrent comment les opérations d'influence alignées sur la Russie ont considérablement évolué depuis l'invasion de l'Ukraine. Plutôt que de reposer uniquement sur les médias officiels d'État, ces campagnes utilisent de plus en plus des sites web par procuration, des contenus générés par IA, des réseaux de bots et des influenceurs locaux pour contourner les restrictions et intégrer les récits du Kremlin dans les écosystèmes d'information nationaux.



« Le fil conducteur que nous avons trouvé à travers ces enquêtes est l'adaptabilité », explique Zoe Manzi, analyste spécialiste de la haine et de l'extrémisme à l'ISD, « l'utilisation du même manuel stratégique que les acteurs utilisent pour blanchir les récits via des intermédiaires, et un système de distribution qui garantit que les récits trompeurs vont plus loin que les faits. »



Ensemble, ces résultats pointent vers une menace persistante et adaptative qui continue de toucher des millions de personnes malgré les sanctions européennes contre les médias d'État russes et les nouveaux cadres réglementaires visant à limiter l'ingérence étrangère.



Instrumentaliser les dossiers Epstein



Dans un rapport, l'ISD a découvert un réseau de comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux qui propageaient la fausse affirmation selon laquelle la Russie sauverait des enfants ukrainiens d'un réseau international de traite sexuelle. Moscou affirme depuis longtemps que l'Ukraine est au centre d'un réseau de maltraitance d'enfants, mais la publication par le gouvernement américain d'une nouvelle série de dossiers Epstein lui a permis de redoubler d'efforts.



L'enquête a mis au jour des publications vues des millions de fois sur Facebook, X et TikTok, qui poussaient ce récit, contredisant de force les récits de la Russie déportant des enfants ukrainiens depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle en 2022, ce qui a conduit à une inculpation de la CPI.



Cela fait partie d'une tactique pro-Kremlin plus large d'« inondation » ou de remplissage de l'espace informationnel avec des informations contribuant à renforcer le récit de Moscou et semer la confusion parmi les populations des démocraties occidentales.



Médias sanctionnés atteignant les publics de l'UE



Trois ans après que l'Union européenne a interdit les médias d'État russes comme RT (anciennement Russia Today), l'ISD a constaté que l'application de ces mesures est inégale dans tous les pays de l'UE, permettant ainsi aux médias interdits de rester accessibles et influents.



Un audit des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Tchéquie et en Slovaquie a identifié des dizaines de domaines liés à divers médias russes sanctionnés par l'UE. Parmi les trois plus grands FAI de chaque pays, moins d'un quart des tentatives d'accès au contenu sanctionné ont été effectivement bloquées.



« Les sanctions sont très difficiles à appliquer dans le domaine de l'information simplement parce que l'information peut être reconditionnée et réutilisée quasiment sans coût », selon Melanie Smith, directrice de la recherche en politique, et opérations d'information à l’ISD. « Il est très difficile de déterminer d'où vient une information, comment elle a été amplifiée et où elle a atterri, ce qui est vraiment là où des organisations comme la nôtre interviennent pour essayer de fournir certaines de ces preuves. »



Les lacunes dans l'application de la loi entraînent des conséquences réelles. Lors des élections fédérales allemandes de février 2025 et de l'élection présidentielle polonaise de l'été 2025, les mandataires de médias sanctionnés ont joué un rôle clé dans le renforcement des récits polarisants, notamment le déni des crimes de guerre russes en Ukraine et de fausses affirmations concernant des réfugiés ukrainiens.



En Allemagne, l'ISD a découvert un réseau coordonné de dizaines de comptes sur X diffusant des affirmations fausses sur des politiciens et des menaces terroristes fabriquées à l'approche des élections fédérales. Le réseau diffusait des vidéos destinées à se faire passer pour des médias réputés, des agences de maintien de l'ordre et des universitaires, utilisant parfois des audios et des images générés par IA.



Des acteurs alignés sur la Russie ciblant la Pologne ont exploité le sentiment négatif envers les réfugiés ukrainiens avant le vote. L'enquête a identifié une campagne impliquant des éléments liés à des opérations pro-Kremlin connues.



En ligne, mais pas seulement



Au-delà des élections, les enquêtes de l'ISD montrent comment les récits pro-Kremlin sont de plus en plus localisés et ancrés dans les communautés nationales.



« Nous passons beaucoup de temps à parler d'influence en ligne et numérique. Nous ne passons pas beaucoup de temps à discuter de ce qu'il faut faire lorsque nous voyons une activité hors ligne », explique Smith. « Nous avons essayé de comprendre comment le Kremlin soutenait des mouvements de contestation et des manifestations, donc nous nous sommes concentrés sur les événements. »



En Italie, par exemple, l'ISD a constaté que les réseaux alignés sur RT ont combiné activité en ligne avec événements hors ligne pour contourner les sanctions de l'UE concernant la « transmission ou la distribution par tous les moyens » de contenus interdits. Les analystes ont identifié des réseaux italophones promouvant des films et affiches de propagande pro-russes dans des espaces publics à travers le pays.



En République tchèque, l'enquête a identifié une communauté sur X agissant comme une porte d'entrée pour la propagande alignée sur le Kremlin, des années après l'interdiction de médias officiels russes tels que Spoutnik CZ.



Pays du Sahel : une cible « pas surprenante »



L'ISD a également documenté comment des tactiques similaires sont déployées hors d'Europe, notamment dans l'Alliance des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Suite au retrait progressif des forces françaises et de l'ONU entre 2022 et 2025, les trois pays se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien militaire.



« Je ne suis pas surprise que le Sahel soit ciblé par des récits pro-Kremlin », déclare Manzi. « La Russie se bat pour son influence en Afrique depuis un certain temps déjà. Ce qui est plus surprenant, c'est la localisation des campagnes en termes de langue, de griefs et de différences politiques régionales. »



L'enquête de l'ISD a révélé que des acteurs pro-Kremlin utilisent des influenceurs locaux, des journalistes et des militants de terrain pour promouvoir les récits russes dans les langues locales, les présentant comme des perspectives authentiques et non comme de la propagande étrangère.



Un casse-tête pour les décideurs : « Le problème ne va nulle part »



Ces résultats soulèvent de sérieuses questions quant à l'efficacité des réponses politiques actuelles. Les lacunes techniques, juridiques et politiques dans l'application des sanctions, ainsi que la conformité inégale des plateformes, continuent d'offrir des opportunités de manipulation étrangère de l'information.



« Je pense que les décideurs devraient investir dans des infrastructures à plus long terme pour traiter cette question. La guerre en Ukraine dure depuis quatre ans maintenant. Ce problème ne va pas disparaître de sitôt », déclare Smith.



« Les plateformes technologiques jouent un rôle stratégique clé pour contrer une partie de cette manipulation de l'information. Nous avons besoin d'une modération cohérente du contenu sur les contenus faux et trompeurs, conformément à leurs propres politiques et conditions. Mais nous avons aussi besoin que les données soient mises à disposition de chercheurs comme nous afin qu'il y ait un contrôle indépendant des types de mécanismes d'application qu'ils utilisent. »



« Explorer l'interaction entre les écosystèmes pro-Kremlin et les mouvements extrémistes en Europe » est un projet lancé en 2023 par l'Institut pour le Dialogue Stratégique et CASM Technology LLP, rejoint plus tard par l'agence de presse internationale Agence France-Presse (AFP). La phase actuelle de 18 mois se termine le 31 mars 2026.

Cette initiative a reçu un financement du programme du Fonds européen des médias et de l'information (EMIF).

Pour plus d'informations sur les enquêtes, rendez-vous sur https://www.isdglobal.org/digital-dispatches/

Partenaire de publication: Zeest Media