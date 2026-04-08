Fortrea dévoile Fortrea Intelligent Technology™ : une technologie destinée à permettre aux investigateurs et aux centres d’essais cliniques de mener des essais plus intelligents et mieux intégrés

Points clés :

Une solution conçue pour révolutionner les processus liés aux essais cliniques en collaboration avec les investigateurs, les centres et les équipes de recherche

Des technologies axées sur les personas et optimisées par l’IA automatisent les flux de travail et rationalisent la supervision afin d’améliorer la rapidité, la prévisibilité et la qualité des essais cliniques

Cette offre s’appuie sur Xcellerate®, la plateforme phare de Fortrea, pour fournir des informations en temps quasi réel et adaptées aux différents profils





DURHAM, Caroline du Nord, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq : FTRE), une organisation de recherche clinique (CRO) de premier plan à l’échelle mondiale, a dévoilé aujourd’hui Fortrea Intelligent Technology ™(FIT), une suite de solutions technologiques innovantes conçues pour révolutionner les processus d’essais cliniques.

En intégrant des solutions axées sur les personas et optimisées par l’IA qui automatisent les flux de travail, rationalisent la supervision et améliorent la productivité, FIT permet aux investigateurs, aux centres d’investigation et aux équipes de projet de Fortrea de mener à bien les essais cliniques plus rapidement, avec davantage de prévisibilité, de souplesse et de qualité.

Une suite innovante et intelligente de solutions cliniques

FIT englobe des améliorations majeures apportées aux offres Fortrea éprouvées, notamment la plateforme primée Xcellerate®, ainsi que des technologies inédites conçues pour intégrer l’ensemble des processus au sein de l’écosystème des essais cliniques.

Cette suite propose des applications destinées aux clients des secteurs biopharmaceutique et biotechnologique dans les domaines de la pharmacologie et du développement cliniques, ainsi que du développement de dispositifs médicaux. Elle peut être déployée selon des modèles de services complets ou fonctionnels, certains composants étant disponibles sous forme de logiciel en tant que service (SaaS).

Les solutions FIT s’articulent autour de trois axes :

Cycle de vie : accélérer la conduite des essais cliniques en toute confiance

Des solutions permettant aux investigateurs et aux centres de faire progresser les essais cliniques à chaque étape du parcours de développement clinique. Ces solutions contribuent à accélérer le processus des essais cliniques en automatisant les étapes clés, de la phase préalable à la mise en place de réseaux autonomes TMF.



Des solutions permettant aux investigateurs et aux centres de faire progresser les essais cliniques à chaque étape du parcours de développement clinique. Ces solutions contribuent à accélérer le processus des essais cliniques en automatisant les étapes clés, de la phase préalable à la mise en place de réseaux autonomes TMF. Prospective : transformer les données en informations exploitables

Des solutions permettant de transformer les données en perspectives d’avenir, afin de faciliter une prise de décision plus rapide et une gestion proactive des risques. Ces solutions garantissent la clarté, l’analyse des tendances et la gestion des risques grâce à des tableaux de bord intuitifs favorisant la prise de décisions éclairées en temps quasi réel et une supervision simplifiée.



Des solutions permettant de transformer les données en perspectives d’avenir, afin de faciliter une prise de décision plus rapide et une gestion proactive des risques. Ces solutions garantissent la clarté, l’analyse des tendances et la gestion des risques grâce à des tableaux de bord intuitifs favorisant la prise de décisions éclairées en temps quasi réel et une supervision simplifiée. Complémentarité : donner aux équipes de recherche les moyens de travailler plus intelligemment

Des solutions axées sur les personas et optimisées par l’IA favorisant des processus d’essais cliniques plus productifs et plus efficaces. Ces solutions contribuent à rationaliser la diffusion des travaux de recherche, à améliorer la productivité et à faciliter la collaboration.





« Nous vivons une période historique, où évolution des essais cliniques va de pair avec progrès technologiques. Du jamais vu ! Fortrea Intelligent Technology est au cœur de cette convergence », a déclaré Alejandro Martinez Galindo , directeur des systèmes d’information. « Fort de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur et grâce aux contributions directes des promoteurs et des centres d’essais cliniques, FIT propose des solutions centrées sur l’humain permettant aux promoteurs et aux centres de mener leurs essais cliniques plus efficacement, plus sereinement et à moindre risque. »

Xcellerate® constitue le pilier de la suite Intelligent

Xcellerate®, la plateforme de Fortrea dédiée à la gestion de la qualité axée sur la gestion des risques (RBQM), à la surveillance centralisée et à la supervision , repose sur le concept de l’offre de FIT.

Les dernières améliorations ont permis d’offrir une expérience moderne et intuitive qui intègre les données de l’ensemble de l’écosystème des essais cliniques afin de fournir des informations en temps quasi réel et adaptées à chaque profil. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique intégrés, Xcellerate® est capable d’analyser des schémas complexes, de générer des signaux prédictifs et de mettre en place des flux de travail automatisés, réduisant ainsi les tâches manuelles et permettant aux équipes de se concentrer sur le discernement humain indispensable à la réussite de la recherche clinique.

« Nous sommes convaincus que ces améliorations apportées à Xcellerate® et à la plateforme FIT dans son ensemble vont changer la donne pour nos équipes de recherche et nos clients », a déclaré Mark Morais , directeur des opérations et président du développement clinique. « En intégrant une utilisation responsable et éthique de l’IA, ces technologies renforcent l’écosystème de la recherche et permettent de réagir plus rapidement aux enseignements tirés des données, ce qui peut faire toute la différence et permettre aux patients de bénéficier plus rapidement et plus efficacement de traitements susceptibles de changer leur vie. »

Fortrea poursuit l’élargissement de son portefeuille Fortrea Intelligent Technology, et prévoit de commercialiser de nouvelles solutions prochainement.

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de développement clinique pour le secteur des sciences de la vie. Fortrea s’associe à des sociétés établies et émergentes du domaine biopharmaceutique, de la biotechnologie des dispositifs médicaux et des diagnostics pour stimuler l’innovation en matière de santé, et accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients. Fortrea propose des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique et de consulting. Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 disciplines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée, qui travaille dans une centaine de pays, est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et flexibles à nos clients, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea optimise le développement de médicaments, rendez-vous sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn , X et Bluesky .