Mine de Kiniero : bilan de la production du premier trimestre

Points clés

La mine d’or de Kiniero, située en Guinée, a exploité 1,6 million de tonnes de minerai à raison d’une teneur moyenne de 0,85 g/t Au, portant sa production du premier trimestre de l’année civile 2026 à 39 367 onces d’or.

Au 31 mars 2026, les réserves de liquidités et de lingots s’établissent à 255 millions de dollars américains (montant non révisé intégrant de l’or coulé mais non encore vendu, évalué au prix spot de 4 629 USD l’once).

(montant non révisé intégrant de l’or coulé mais non encore vendu, évalué au prix spot de 4 629 USD l’once). Sur les 38 178 onces d’or coulées à Kiniero, 32 306 onces d’or ont été vendues ou réservées au prix moyen de 4 804 USD l’once au cours du trimestre.

Une livraison supplémentaire de 3 288 onces d’or, expédiée le 2 avril 2026, a généré des recettes estimées à 15,2 millions de dollars américains.

L’exploitation du site de Kiniero poursuit sa montée en puissance après le lancement de la production commerciale en février 2026.

Au Mali, la mine d’or de Nampala a exploité, quant à elle, 0,5 million de tonnes de minerai à raison d’une teneur moyenne de 0,70 g/t Au, ce qui porte sa production du premier trimestre de l’année civile 2026 à 10 000 onces d’or.

Sur les 10 874 onces d’or coulées à Nampala, 9 493 onces d’or ont été vendues ou réservées au prix moyen de 4 797 USD l’once au cours du premier trimestre.





Illustration 1 : Le directeur général de Robex, Matthew Wilcox, posant à côté des lingots d’or produits à Kiniero pendant le premier trimestre

VILLE DE QUÉBEC, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc., ci-après « Robex » ou la « Société » se réjouit de communiquer l’état des lieux de la production d’or réalisée dans sa mine de Kiniero, en Guinée, au premier trimestre 2026, à l’issue du démarrage de la production commerciale en février 2026 (cf. annonce ASX du 12 février 2026).

Au premier trimestre 2026, Robex a produit 39 367 onces d’or et coulé 38 178 onces d’or à Kiniero, et l’exploitation continue de se développer. Au cours de cette même période, 32 306 onces d’or ont été vendues ou réservées au prix moyen de 4 804 USD/once.

Après la clôture du trimestre, une livraison supplémentaire de 3 288 onces d’or, expédiée le 2 avril 2026, a généré des recettes estimées à 15,2 millions de dollars américains.

Au 31 mars 2026, les réserves de liquidités et de lingots franchissent la barre des 255 millions de dollars américains (montant non révisé intégrant de l’or coulé mais non encore vendu, évalué au prix spot de 4 629 USD l’once).

Robex publiera une mise à jour détaillée de ses activités et de ses travaux d’exploration dans son rapport trimestriel de mars 2026, qui sera publié plus tard ce mois-ci.

Le Conseil d’administration de la Société a approuvé et autorisé la diffusion de cette annonce.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Courriel : investor@robexgold.com

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Contact investisseurs et médias :

Nathan Ryan

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