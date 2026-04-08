Viridien - Notation relevée à « B » par S&P

Paris (France), le 8 avril 2026

Viridien voit sa notation relevée à « B » par S&P,

Moody’s et Fitch confirment

Viridien annonce aujourd’hui que Standard & Poor’s (S&P) a relevé sa notation de crédit long terme à “B”, avec une perspective stable, reflétant la solidité de l’exécution opérationnelle du Groupe. La notation précédente était “B-” avec une perspective positive. Parallèlement, la notation des obligations senior sécurisées du Groupe a été relevée à “B+”, contre “B” précédemment.

S&P indique que « la société a démontré une amélioration de la stabilité de ses performances au cours des dernières années dans un environnement de marché volatil, soutenue par la fin du contrat onéreux avec Shearwater en 2025, ainsi que par une gestion rigoureuse des coûts et une orientation vers des projets à plus forte valeur ajoutée. »

Ce relèvement fait suite à la récente confirmation de la notation corporate de Viridien par Moody’s à “B2” avec une perspective stable, qui maintient son appréciation du profil de crédit du Groupe tout en soulignant la résilience accrue de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie.

En décembre dernier, Fitch Ratings avait confirmé sa notation à “B” avec une perspective stable, mettant en avant l’amélioration du profil financier et opérationnel du Groupe.

Jérôme Serve, Directeur Financier de Viridien : « Nous nous félicitons du relèvement de notre note par S&P, qui traduit la bonne exécution de notre stratégie financière au cours des deux dernières années et nos efforts constants de désendettement. Nous restons concentrés sur le renforcement de notre profil financier, le maintien de solides performances et une allocation rigoureuse du capital au service de la création de valeur pour nos actionnaires. »

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