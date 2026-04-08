



RIBER enregistre une solide progression de ses résultats en 2025

Chiffre d’affaires : 40,3 M€ (- 2 %)

Résultat opérationnel courant : 5,1 M€, soit 13 % du chiffre d’affaires

Résultat net : 5,2 M€ (+ 27 %)

Distribution proposée de 0,10 € par action au titre de l’exercice 2025 (+ 25 %)

Bezons, le 8 avril 2026 – 08h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2025, marqués par une solide progression de sa rentabilité.

(en millions d’euros) 2025 2024 Évolutioni Chiffre d’affaires 40,3 41,2 - 2,1 % CA Systèmes MBE 30,9 31,0 - 0,3 % CA Services et accessoires 9,4 10,2 - 7,8 % Marge brute

en % CA 15,6

38,6% 14,8

36,1% + 4,7 %



Résultat opérationnel courant

en % CA 5,1

12,7 % 4,5

10,9 % + 13,5 %



Résultat opérationnel

en % CA 5,1

12,7 % 4,4

10,6 % + 16,6 %



Résultat avant impôt

en % CA 4,8

11,9 % 4,4

10,6 % + 9,6 %



Résultat net

en % CA 5,2

13,0 % 4,1

10,0 % + 27,1 %





Faits marquants

En 2025, dans un environnement porté par une demande soutenue en matériaux semi-conducteurs avancés pour les applications liées à l’intelligence artificielle et à la transmission de données, RIBER a enregistré une activité solide sur ses systèmes de production et les premiers résultats du déploiement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), technologie de rupture en photonique intégrée sur silicium.

Conçue pour répondre aux exigences croissantes des applications de transmission et de réception optiques, ROSIE ouvre de nouvelles perspectives commerciales sur un marché en forte expansion. Deux premiers exemplaires ont été commandés en 2025, confirmant l’intérêt des industriels pour des solutions MBE compatibles avec les lignes de production 300 mm.

Dans ce contexte, RIBER a atteint ses objectifs de chiffre d’affaires et enregistré une amélioration significative de ses résultats par rapport à l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 s’élève à 40,3 millions d’euros, conforme aux objectifs annoncés. Les ventes de systèmes MBE sont stables et atteignent 30,9 millions d’euros, correspondant à 12 machines livrées, dont 1 ROSIE. Les ventes de services et accessoires s’établissent à 9,4 millions d’euros, en recul en raison notamment des restrictions budgétaires aux États-Unis.

Résultats

La marge brute s’établit à 15,6 millions d’euros, en hausse de 4,7 %, bénéficiant d’un effet mix-prix-produit favorable.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 5,1 millions d’euros, en progression de 13,5 % par rapport à celui de l’exercice précédent, sous l’effet combiné de la bonne tenue de l’activité et de la maîtrise des charges opérationnelles. Il représente 13 % du chiffre d’affaires, contre 11 % en 2024.

Le résultat net s’établit à 5,2 millions d’euros, contre 4,1 millions d’euros en 2024, soit une progression de 27,1 %. Il intègre un produit d’impôt de 0,5 million d’euros, lié à l’activation de déficits reportables.

Trésorerie et bilan

La trésorerie brute s’établit à 7,5 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 8,6 millions d’euros fin 2024.

Les capitaux propres s’élèvent à 27,3 millions d’euros, en augmentation de 3,7 millions d’euros par rapport à fin 2024. Cette évolution intègre le résultat de l’exercice ainsi que la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2024.

Carnet de commandes

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes s’élève à 26,9 millions d’euros, en progression de 24 % par rapport à l’année précédente. Il comprend 6 systèmes MBE (20,3 millions d’euros), dont 4 machines de production et 1 plateforme ROSIE, ainsi que des commandes de services et accessoires (6,6 millions d’euros).

Le carnet de commandes n’intègre pas la commande annoncée en janvier 2026 pour un système de production au Japon, livrable cette année.

Perspectives

Dans un environnement marqué par l’accélération des investissements mondiaux dans l’intelligence artificielle, les infrastructures de données et les technologies quantiques, RIBER se positionne au cœur des architectures de semi‑conducteurs de nouvelle génération. La demande en lasers à boîtes quantiques destinés aux datacenters continue notamment de soutenir le marché des systèmes MBE de production.

L’essor de la photonique intégrée sur silicium ouvre un nouveau cycle d’innovation et d’investissement. Dans ce contexte, la plateforme ROSIE constitue un véritable point d’inflexion pour RIBER, avec les premières commandes enregistrées en 2025 et une montée en puissance progressive attendue dans les prochaines années.

En 2026, RIBER franchira une nouvelle étape avec la fabrication de ROSIE 2, version à cluster et double chambre. Parallèlement, les premiers échantillons BTO/STO1 sur wafers silicium, développés dans le cadre du partenariat avec NQCP2, seront prochainement mis à disposition auprès de la communauté scientifique et industrielle, contribuant à accélérer l’adoption de la plateforme.

Dans ce contexte porteur, et compte tenu de la visibilité offerte par son carnet de commandes, RIBER aborde l’exercice 2026 avec des perspectives de croissance, sous réserve de l’obtention des licences nécessaires à la concrétisation des opportunités identifiées sur ses activités systèmes et services.

Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »

Le conseil d’administration proposera aux actionnaires à l’occasion de l’Assemblée Générale du 17 juin 2026, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,10 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 24 juin 2026.

Annie Geoffroy, Présidente Directrice Générale de RIBER déclare : « 2025 marque une étape importante pour RIBER, avec une amélioration significative de notre rentabilité et les premières concrétisations commerciales de notre plateforme ROSIE.

Nous entrons désormais dans une nouvelle phase de développement, portée par l’industrialisation de nos technologies et leur alignement avec les besoins croissants liés à l’intelligence artificielle et aux infrastructures de données. Les premiers retours du marché et la mise à disposition prochaine des premiers échantillons confirmeront la pertinence de notre feuille de route technologique.

Dans cet environnement porteur, nous abordons les prochaines années avec confiance, avec l’objectif de transformer ces dynamiques en croissance durable et en amélioration continue de notre performance. »

Agenda

17 avril 2026 à 18h00 : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

17 juin 2026 à 10h00 : Assemblée Générale à Paris à la Maison des Centraliens

Les états financiers annuels ont été arrêtés le 2 avril 2026 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - Relations Investisseurs | tel : +33 (0)1 53 65 37 94 | ccombe@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse | tel : +33 (0)4 72 18 04 92 | sboni@actus.fr

1 titanate de Baryum (BTO) et titanate de strontium (STO)

2 Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

i Évolution calculée sur une base en K€

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