Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 1 avril au 2 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 1 avril au 2 avril 2026

Puteaux, le 8 avril 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1 avril 2026 au 2 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/04/2026 FR0012435121 14 785 24,9479 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/04/2026 FR0012435121 79 288 24,9476 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/04/2026 FR0012435121 12 397 24,9455 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/04/2026 FR0012435121 96 448 24,9495 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/04/2026 FR0012435121 15 221 25,0226 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/04/2026 FR0012435121 80 006 25,0128 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/04/2026 FR0012435121 13 161 25,0187 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/04/2026 FR0012435121 97 473 24,9974 XPAR Total 408 779 24,9777

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe