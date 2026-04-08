Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 1 avril au 2 avril 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 1 avril au 2 avril 2026

Puteaux, le 8 avril 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1 avril 2026 au 2 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/04/2026FR001243512114 78524,9479AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/04/2026FR001243512179 28824,9476CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/04/2026FR001243512112 39724,9455TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/04/2026FR001243512196 44824,9495XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/04/2026FR001243512115 22125,0226AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/04/2026FR001243512180 00625,0128CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/04/2026FR001243512113 16125,0187TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/04/2026FR001243512197 47324,9974XPAR
 Total408 77924,9777 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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