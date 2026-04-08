Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436

Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Devise Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix unitaire Marché (MIC Code)

Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2026-03-30 FR0010483768 EUR 1353 27,683777 XPAR

Credit Agricole Brie Picardie



969500FYEXW795NPJO79 2026-03-31 FR0010483768 EUR 3356 27,612065 XPAR

Credit Agricole Brie Picardie



969500FYEXW795NPJO79 2026-04-01 FR0010483768 EUR 2442 27,956570 XPAR