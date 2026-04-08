Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
        
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierDeviseVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix unitaireMarché (MIC Code)
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-03-30FR0010483768EUR135327,683777XPAR
Credit Agricole Brie Picardie

 		969500FYEXW795NPJO792026-03-31FR0010483768EUR335627,612065XPAR
Credit Agricole Brie Picardie

 		969500FYEXW795NPJO792026-04-01FR0010483768EUR244227,956570XPAR
Credit Agricole Brie Picardie

 		969500FYEXW795NPJO792026-04-02FR0010483768EUR358827,763077XPAR
        


Pièce jointe


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