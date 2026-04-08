Vistra nomme un directeur de l’IA et du numérique pour renforcer l’expérience client et la connectivité mondiale  





SINGAPOUR, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vistra annonce ce jour la nomination de Damian Leach au poste de directeur de l’IA et du numérique. Ce nouveau poste de direction a pour objectif d’accélérer le développement des capacités du groupe en tant qu’organisation de services professionnels de premier plan, axée sur le numérique et l’intelligence artificielle, afin de renforcer l’expérience client, la connectivité et la cohérence opérationnelle.

Damian rejoint Vistra à un moment charnière pour le secteur mondial des services aux entreprises, alors que les clients font face à une complexité réglementaire croissante et que l’intelligence artificielle transforme rapidement les services et les expériences. Sa nomination reflète l’investissement continu de Vistra dans l’accompagnement de ses clients à l’échelle mondiale. Présente dans la quasi-totalité des juridictions et s’appuyant sur un vaste réseau de professionnels du secteur, renforcé par des capacités numériques avancées et l’IA, la société Vistra offre à ses clients la confiance nécessaire pour développer leurs activités, tant sur les marchés locaux qu’internationaux.

Kim Jenkins, directrice générale de Vistra, a déclaré : « Aujourd’hui, les clients recherchent confiance, clarté et expertise fiable pour évoluer dans un environnement mondial de plus en plus complexe. La nomination de Damian en tant que directeur de l’IA et du numérique constitue une étape majeure supplémentaire dans notre stratégie. Au cours de l’année écoulée, nous avons renforcé les fondations de notre plateforme numérique mondiale afin de mieux connecter les clients à leurs portefeuilles d’entités juridiques, ainsi qu’à nos services comptables, fiscaux et de gestion des ressources humaines. »

« Ces investissements constituent l’épine dorsale numérique d’un modèle opérationnel harmonisé à l’échelle mondiale. Ils permettent à nos collaborateurs de servir nos clients plus efficacement et offrent à ces derniers la possibilité d’interagir avec nous à tout moment et en tout lieu via un « guichet unique » leur donnant accès à la visualisation et à la gestion de leur portefeuille d’entités juridiques, leurs obligations comptables et fiscales, ainsi que la gestion de leurs effectifs et de la paie. L’objectif est d’offrir la meilleure expérience client possible et de permettre à nos clients de se concentrer sur leurs priorités stratégiques. »

Damian dispose d’une vaste expérience dans la conduite de transformations technologiques et numériques à grande échelle au sein d’organisations mondiales fortement réglementées. Au cours de ses plus de 20 ans de carrière, il a occupé pendant 13 ans des postes liés aux technologies bancaires mondiales, dirigeant des équipes internationales, et a travaillé en tant que directeur technique d’un fournisseur mondial de SaaS figurant au classement Fortune 500. Plus récemment, Damian a occupé le poste de directeur des systèmes d’information chez Seaco, qui a ensuite fusionné avec Textainer pour devenir la plus grande et la plus diversifiée société de location de conteneurs au monde. Chez Seaco, Damian a dirigé la modernisation et le développement des capacités technologiques de l’entreprise, ce qui lui a valu des prix d’innovation dans le secteur.

Damian Leach a souligné : « Vistra occupe une position unique grâce à sa présence mondiale, à son expertise approfondie en services professionnels réglementés et à la confiance de longue date de ses clients. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le groupe à un moment où il existe une réelle opportunité d’exploiter les technologies numériques modernes, l’automatisation et des services enrichis par l’IA pour connecter les clients de manière sécurisée aux données et à l’expertise dont ils ont besoin, rapidement. Mon objectif sera de développer des services stratégiques performants, d’harmoniser nos opérations à l’échelle mondiale et de construire des plateformes globales qui améliorent le parcours client afin de créer de la valeur pour nos clients et nos investisseurs à l’échelle du groupe. »

Damian est de nationalité singapourienne et sera basé à Singapour, siège mondial de Vistra, ce qui reflète le rôle central de la région dans les opérations mondiales du groupe et sa croissance future.

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À propos de Vistra

Vistra est un fournisseur de premier plan de services essentiels aux entreprises, aidant les sociétés et les fonds de capital-investissement à se développer tout au long de leur cycle de vie opérationnel et d’investissement.

Chez Vistra, notre objectif est le progrès. En tant que partenaire de confiance de nos clients, notre rôle est de lever les obstacles liés à la complexité du commerce international. Nous accompagnons les entreprises et les gestionnaires de capitaux privés à chaque étape de leur développement. De la gestion mondiale de la paie et des ressources humaines aux services fiscaux et comptables, en passant par la gestion des entités juridiques et la conformité réglementaire, nous résolvons discrètement les contraintes opérationnelles et administratives qui freinent la croissance. Avec plus de 9 000 experts présents sur plus de 50 marchés, nous accélérons le progrès, améliorons les processus et réduisons les risques, où que vous mènent vos ambitions.

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