Communiqué de presse

Atos rejoint le Programme de Cyber Résilience Territoriale de Gigalis

Paris, France – 8 avril 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir remporté en tant que titulaire, deux lots de l’accord cadre, Solutions et prestations de services en cybersécurité - gouvernance, protection, surveillance et conformité des systèmes d'information du Programme de Cyber Résilience Territoriale lancé par Gigalis. A travers ce nouveau programme, la centrale d’achat public Gigalis, basée dans les Pays de la Loire, vise à doter les organisations publiques françaises à l’échelon national d’une capacité systémique à anticiper les risques cyber, à résister aux attaques et à renforcer leur résilience.

Gigalis a conçu un parcours d’accompagnement des territoires qui vise à renforcer durablement leur sécurité numérique en dépassant la simple logique de cybersécurité technique. Ce parcours se matérialise par un accord-cadre multi-attributaires de quatre ans, avec sept lots complémentaires portés par 19 entreprises titulaires couvrant la totalité de la chaîne de la cyber-résilience. Au-delà de leurs périmètres d’intervention respectifs tels que définis dans chacun des lots, les titulaires du marché s’engagent à coopérer et à interconnecter leurs expertises, opposant aux cyberattaquants une force collective territoriale structurée pour une protection coordonnée des acteurs publics.

Le lot 1, Gouvernance & Stratégie Cyber, a pour objet la mise en œuvre et le pilotage de l'ensemble des dispositifs organisationnels, méthodologiques et documentaires qui permettront une gestion optimale des risques cyber et d’assurer la protection des ressources informationnelles des membres de Gigalis.

Également attribué à Atos, le lot 5, Conformité réglementaire & accompagnement à la certification, comprend la fourniture de prestations d'accompagnement des bénéficiaires dans la mise en conformité de leur système d'information avec les exigences légales, réglementaires et normatives applicables à leurs missions. Ces prestations incluent l'analyse des écarts, la définition et la mise en œuvre des plans d'actions de mise en conformité, la préparation aux certifications nécessaires à leurs missions, ainsi que le suivi et le maintien de la conformité dans le temps en fonction des évolutions du cadre réglementaire.

Farah Rigal, directrice des services de cybersécurité France, Atos, a déclaré : « Nous sommes profondément en accord avec la démarche initiée par Gigalis et fiers d’être associés à la capacité collective et structurante constituée par les 19 attributaires du Programme de Cyber Résilience Territoriale. La cybersécurité est en effet bien plus qu’une question de technologie. Elle engage les process et les équipes d’un écosystème tout entier. L’initiative de Gigalis, de portée nationale, apporte aux acteurs publics dans leur ensemble une réponse coordonnée et une force de réactivité renforcée en cas de crise. »

Filipe Bica, directeur cybersécurité, cloud, data & IA du Groupement d’Intérêt Public Gigalis, a déclaré : « L’expertise d’Atos est un pilier stratégique de notre Alliance des Défenseurs. Représentant une filière cyber complète, souveraine et mutualisée, les Défenseurs mettent en œuvre les trois axes de notre programme, Anticiper, Résister et Récupérer, en créant les synergies opérationnelles qui permettent aux acteurs publics de composer leur propre stratégie de résilience selon leurs enjeux et leur niveau de maturité, mais en cohérence avec une stratégie cyber systémique et cohérente. »

Dans le cadre du Programme de Cyber Résilience Territoriale de Gigalis, Atos mettra en œuvre son expertise en matière de :

Maîtrise des risques : analyse de risque ; plan d’assurance sécurité (PAS) et risques fournisseurs ;

: analyse de risque ; plan d’assurance sécurité (PAS) et risques fournisseurs ; stratégie cyber : politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) ; sécurité dès la phase de conception (Security by design) ; services de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) externalisés ;

: politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) ; sécurité dès la phase de conception (Security by design) ; services de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) externalisés ; mise en conformité : règlement général sur la protection des données (RGPD) / Network & Information Security 2 (NIS2) / Loi de Programmation Militaire (LPM) ; mise en conformité réglementaire ; registre de traitement RGPD ; sensibilisation aux exigences réglementaires et veille juridique ;

: règlement général sur la protection des données (RGPD) / Network & Information Security 2 (NIS2) / Loi de Programmation Militaire (LPM) ; mise en conformité réglementaire ; registre de traitement RGPD ; sensibilisation aux exigences réglementaires et veille juridique ; résilience : plan de continuité d’activité (PCA) / plan de reprise d’activité (PRA) et gestion de crise ;

: plan de continuité d’activité (PCA) / plan de reprise d’activité (PRA) et gestion de crise ; accompagnement à la certification : ISO 27001 / hébergeur de données de santé (HDS) ;

: ISO 27001 / hébergeur de données de santé (HDS) ; contrôle et amélioration : audits réglementaires ; audit à blanc ; suivi et maintien de la conformité.

Cet accord-cadre avec Gigalis est le second pour Atos qui avait rejoint en 2025 ‘la Fabrique IA Territoriale’ visant à soutenir les acteurs publics dans leurs projets d’intelligence artificielle (IA) et de solutions open source.

Le Groupement d'Intérêt Public Gigalis, accompagne depuis plus de vingt ans les collectivités, établissements publics et institutions au niveau régional et aujourd'hui national, dans leur transformation numérique souveraine. Gigalis met à leur disposition des solutions performantes et sécurisées, adaptées à leurs besoins et sans frais d'accès ou engagement afin de faciliter l’accès du secteur public à des prestations technologiques de premier rang.

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s'appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l'identité numérique. Développées et fabriquées en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiées par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 61 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Téléphone : +33 (0) 6 64 56 74 88

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