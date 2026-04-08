Luotea Oyj

Pörssitiedote

8.4.2026 klo 11:00





Luotean vuosikertomus 2025 on julkaistu

Luotean vuosikertomus 2025 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.luotea.com/sijoittajat/raportit-esitykset/vuosikertomus2025 . Vuosikertomuskokonaisuus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Hallituksen toimintakertomus sisältää kestävyysraportin, joka on laadittu noudattaen kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitettuja raportointistandardeja sekä taksonomia-asetuksen 8 artiklaa.

Luotea julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja vuoden 2025 tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL block -merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Luotean suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä.

Hallituksen toimintakertomus ja vuoden 2025 tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-tiedostona. Tiedotteen liitteenä on PDF-tiedostoina hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti. Vuosikertomuskokonaisuus on saatavilla myös osoitteessa www.luotea.com/sijoittajat/raportit-esitykset/vuosikertomus2025 .

LUOTEA OYJ

Mika Stirkkinen, talousjohtaja, puh. 040 558 8520



Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.



Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

