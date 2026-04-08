WENDEL : Assemblée générale mixte du 21 mai 2026



COMMUNIQUÉ — 08.04.2026

Assemblée générale mixte du 21 mai 2026

Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra le jeudi 21 mai 2026 à 15h à l’Auditorium Cézanne Saint-Honoré, situé 2-4 rue Paul Cézanne, 75008 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo/). Il contient l’ordre du jour de l’Assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation à l’Assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la Société à la rubrique www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales à partir du 30 avril 2026 au plus tard, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en intégralité, en direct et en différé, par webcast. Toutes les informations relatives à l’Assemblée générale sont disponibles à la rubrique www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales.

Agenda

Jeudi 23 avril 2026

Activité du 1er trimestre 2026 – Communication financière au 31 mars 2026 (avant bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Activité du 3e trimestre 2026 – Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

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