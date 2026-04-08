Téléconférence du premier trimestre 2026 et assemblée annuelle des actionnaires de Stella-Jones

MONTRÉAL, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou « la Société » tiendra une téléconférence pour discuter des résultats du premier trimestre.

Ouverte aux: Investisseurs, analystes et autres parties intéressées Date: Mercredi le 6 mai 2026 Heure: 8h00 heure avancée de l’est (HAE) Webdiffusion en direct: https://meetings.lumiconnect.com/400-925-467-567 Téléphone: Local - Toronto: +1 (416) 855-9085

Sans frais – Amérique du Nord : +1 (800) 990-2777

ID Conférence: 85640

Le communiqué sera diffusé par Globe Newswire le jour même de la téléconférence avant l’ouverture des marchés.

Veuillez-vous connecter en ligne ou téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en ligne au lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-925-467-567. Cet enregistrement sera disponible du mercredi 6 mai 2026, à compter de 13 h 00 HAE, jusqu’à 23 h 59 HAE, le mercredi 13 mai 2026.

Les médias qui souhaiteraient citer un analyste sont priés de contacter celui-ci personnellement pour obtenir son approbation.

L’assemblée annuelle des actionnaires de Stella-Jones inc. (l’«assemblée») aura lieu en format hybride :

Mercredi le 6 mai 2026 à 11 h (Heure avancée de l’Est)

En personne :

1250 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3610

Montréal, Québec

Ou virtuellement par webdiffusion :

https://meetings.lumiconnect.com/400-859-260-305

Mot de passe : stella2026 (sensible à la casse)

Les membres de la direction seront disponibles pour rencontrer les journalistes immédiatement après l’assemblée.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les actionnaires non-inscrits qui se sont dûment nommés à titre de fondés de pouvoir, pourront participer à l’assemblée, en personne ou de façon virtuelle, y poser des questions et y voter, pourvu qu’ils respectent toutes les exigences énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction en date du 12 mars 2026 et disponible sur le site Web de la Société. Les actionnaires non-inscrits qui ne se sont pas nommés à titre de fondés de pouvoir pourront assister à l’assemblée en personne ou de façon virtuelle en tant qu’invités, mais les invités, dans les deux cas, ne pourront pas y voter ni y poser des questions.

Le rapport annuel 2025 de Stella-Jones est maintenant accessible en ligne sur le site web de la Société.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Stella-Jones – Siège social

3100 boul. de la Côte-Vertu, bureau 300

Saint-Laurent, Québec H4R 2J8

Tél.: (514) 934-8666

Fax: (514) 934-5327



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Vice-président, relations avec les investisseurs

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Tél.: (514) 934-8666

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