Communiqué de presse

Atos conduit la modernisation SAP d'Alsea avec une migration stratégique vers SAP RISE sur AWS

Madrid et Paris, le 8 avril 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle et reconnu pour son expertise dans des projets complexes, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Alsea — l'un des plus grands opérateurs de franchises en restauration en Amérique latine et en Europe, avec plus de 4 000 établissements dans 11 pays et opérant des marques internationales telles que Starbucks, Domino's Pizza and Vips — pour soutenir sa stratégie de modernisation SAP.

Atos a soutenu Alsea tout au long de ce parcours, menant une migration complexe vers SAP RISE qui a renforcé l'agilité opérationnelle du groupe et accéléré sa transformation numérique. Alsea bénéficie désormais d'une plateforme plus résiliente, conçue pour soutenir une croissance future continue.

Pour stimuler la croissance, renforcer la résilience opérationnelle et débloquer de nouvelles capacités numériques, Alsea a lancé un programme complet combinant la migration, la mise à niveau et l'adaptation technique de ses environnements SAP. Le projet consistait à passer du centre de données Tres Cantos à Madrid à SAP RISE sur AWS, avec des déploiements en Virginie et au Texas aux États-Unis.

Migration à grande échelle et modernisation

Au-delà de la migration des infrastructures, le projet a inclus une optimisation technique et fonctionnelle approfondie des systèmes SAP d'Alsea. Plus de 1 200 processus métier ont été examinés et affinés, 5 000 programmes ABAP ont été adaptés pour garantir la compatibilité et les performances dans le nouvel environnement. 72 interfaces critiques ont également été migrées et intégrées avec succès.

Une plus grande agilité, innovation et capacité de croissance

Grâce à cette transformation, Alsea fonctionne désormais sur une plateforme plus agile et évolutive capable de soutenir son expansion et de permettre de nouvelles initiatives numériques. La nouvelle architecture offre une base solide pour l'adoption progressive de services cloud avancés et de capacités numériques émergentes, permettant à Alsea d'intégrer l'innovation en fonction des besoins métier évolutifs.

La modernisation de l'environnement SAP a également amélioré l'efficacité opérationnelle globale, la stabilité et l'adaptabilité, permettant à l'organisation de relever les défis de croissance futurs avec confiance. Des tests approfondis ont validé la capacité de la solution à garantir la continuité des activités en cas de catastrophes naturelles, cyberattaques ou pannes matérielles, minimisant ainsi les risques financiers et réputationnels potentiels.

Un partenariat stratégique renforcé

Ce projet consolide la relation stratégique entre Alsea et Atos, réaffirmant l'engagement d'Atos à soutenir ses clients grâce à des initiatives de transformation numérique sécurisées, efficaces et axées sur les besoins des entreprises. Avec SAP RISE sur AWS, Alsea bénéficie désormais d'une base technologique moderne et résiliente qui permettra l'évolution continue de ses systèmes et la création de valeur à long terme.

Gabriel Muñoz, responsable SAP chez Atos Iberia, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir soutenu Alsea dans ce parcours ambitieux de modernisation, contribuant à construire une plateforme technologique plus agile, résiliente et prête pour l'avenir. Ce projet reflète notre engagement à apporter l’excellence opérationnelle à nos clients, et à stimuler l'efficacité, l'innovation et une croissance durable grâce à la transformation numérique. »

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 61 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atosgroup.com |

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