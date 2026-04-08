RAPALA VMC OYJ, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 8.4.2026 klo 13.00 EEST

Rapala VMC Oyj:n vuosiraportti 2025 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Julkaisu koostuu seuraavista osista: hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti. Hallituksen toimintakertomus sisältää kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kestävyysraportin.

Rapala VMC Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaan konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on antanut yhtiölle ISAE 3000 -standardin mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Rapala VMC Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. XHTML-tiedosto on tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikatsaus, XHTML-tiedosto sekä muuta sijoittajainformaatiota on saatavilla myös konsernin internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com suomeksi ja englanniksi.

Rapala VMC Oyj

Cyrille Viellard

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 228 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.



www.rapalavmc.com



Liitteet