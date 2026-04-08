Miovision lance Mateo™ : le premier agent GenAI pour l’ingénierie de la circulation

Solution agentique intuitive qui transforme la gestion des données de circulation et réduit le temps d’analyse jusqu’à 95 %

Premier agent GenAI conçu spécifiquement pour les opérations de mobilité intelligente

S’intègre nativement à la plateforme Miovision One pour automatiser les diagnostics de réseaux de circulation

S’intègre nativement à la plateforme Miovision One pour automatiser les diagnostics de réseaux de circulation Réduit le temps d’analyse manuelle des données, passant de plusieurs semaines à quelques minutes grâce à une interface conversationnelle



KITCHENER, Ontario, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miovision, chef de file mondial des solutions de mobilité intelligente, annonce le lancement de Mateo™, l’agent GenAI de Miovision, le premier agent d’intelligence artificielle générative (GenAI) conçu spécifiquement pour le secteur de la mobilité intelligente. Cette solution intuitive transforme la façon dont les professionnels de la circulation analysent les données réseau en convertissant des ensembles de données complexes en informations exploitables grâce à des interactions en langage naturel.

Mateo répond à un défi critique auquel font face les services de circulation à l’échelle mondiale. Selon une étude du National Cooperative Highway Research Program, 78 % des professionnels de la circulation estiment que les indicateurs de performance modernes exigent trop de temps pour être analysés et gérés. En automatisant la collecte fastidieuse des données et le croisement de multiples applications, Mateo permet aux ingénieurs de la circulation de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que sur des rapports administratifs.

« Depuis longtemps, les professionnels de la circulation passent des heures à analyser des volumes massifs de données alors qu’ils préféreraient s’attaquer à de véritables enjeux de mobilité », affirme Kurtis McBride, chef de la direction de Miovision. « L’agent GenAI de Miovision constitue une nouvelle étape dans notre mission de transformer les intersections ordinaires en systèmes intelligents qui font gagner du temps et permettent aux experts de la circulation d’adopter une approche plus proactive. »

Grâce à un moteur de raisonnement alimenté par un modèle de langage de grande taille (LLM) et un ensemble étendu d’outils agentiques, Mateo permet aux équipes de transport de générer des graphiques, des cartes et des indicateurs de sécurité cohérents à partir de sources de données complexes et cloisonnées, tout en produisant des synthèses prêtes à être présentées à la direction. Cela aide les décideurs à démontrer clairement l’impact sur les citoyens et permet aux services de circulation de passer d’une logique de justification budgétaire à une démonstration rapide et concrète du rendement des investissements (ROI) en matière de sécurité et de mobilité.

« La véritable avancée technique de l’agent GenAI de Miovision réside dans sa capacité à exécuter des processus en plusieurs étapes — récupération de données, raisonnement et analyse — afin de répondre à des questions complexes basées sur les données propres à chaque réseau urbain, tout en respectant les normes établies en ingénierie de la circulation », explique Brent Rogerson, directeur, ingénierie des solutions chez Miovision. « C’est ce qui le distingue réellement des outils GenAI généralistes et des simples agents conversationnels. Il fournit également des réponses accompagnées d’une traçabilité des sources de données, garantissant un haut niveau de confiance dans les résultats. »

Mateo a été présenté pour la première fois lors du congrès mondial ITS à Atlanta en août 2025, où Miovision a recueilli les commentaires de ses clients et partenaires avant d’entamer une phase approfondie de tests bêta. La Ville de Coquitlam a agi à titre de principal partenaire bêta, contribuant à affiner les capacités de l’agent GenAI dans des conditions réelles.

« À la base, MATEO nous a permis d’économiser un nombre incalculable d’heures en matière de récupération et d’analyse de données complexes grâce à l’IA générative et à Miovision One. Cette efficacité à elle seule justifie la plateforme, mais sa véritable valeur réside dans notre capacité à répondre plus rapidement à des questions complexes et à des problèmes de performance. En synthétisant des résultats et des analyses en temps réel, il est devenu un outil indispensable pour maintenir un réseau de circulation fiable », souligne Bernard Tung, représentant de la Ville de Coquitlam.

À la suite de tests bêta concluants avec la Ville de Coquitlam et d’autres partenaires municipaux, Miovision déploie maintenant Mateo auprès des services de circulation à l’échelle mondiale. Intégré nativement à l’écosystème Miovision One, Mateo combine les données de télémétrie brute, l’état des équipements et les indicateurs de sécurité afin de fournir des analyses instantanées des causes profondes. L’agent peut réduire jusqu’à 95 % le temps d’enquête lié aux plaintes citoyennes ou aux alertes réseau, transformant des processus qui nécessitaient auparavant des semaines d’analyse manuelle en quelques secondes d’interaction conversationnelle.

Miovision prévoit continuer à faire évoluer les capacités de Mateo avec des applications en planification et en ingénierie de la circulation plus tard cette année, afin de proposer une plateforme unique et connectée pour l’analyse continue et temporaire des données de circulation.

Pour en savoir plus sur Mateo et suivre les nouveautés, visitez : miovision.com/mateo

À propos de Miovision :

Fondée en 2005, Miovision est un chef de file mondial en mobilité intelligente, aidant les villes à améliorer l’efficacité routière, à optimiser la fluidité de la circulation et à renforcer la sécurité pour tous les modes de transport. Grâce à la connectivité, aux capteurs avancés, à l’analyse de données et à l’intelligence artificielle, Miovision permet l’orchestration des systèmes de transport et des réseaux routiers. L’entreprise est également pionnière du premier agent GenAI dédié à l’ingénierie de la circulation, transformant des données complexes en informations exploitables et fiables. Reconnue parmi les sociétés les mieux gérées au Canada, Miovision accompagne plus de 5 000 clients dans plus de 68 pays.

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