Les Compagnies Loblaw Limitée annonce la date de publication des résultats du premier trimestre de 2026 et de l’assemblée annuelle des actionnaires

BRAMPTON, Ontario, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera ses résultats du premier trimestre de 2026 le 6 mai 2026, à environ 6 h 30 (HAE). La publication sera suivie d’une téléconférence à 10 h (HAE), en plus d’une webémission.

Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l’onglet « Investisseurs » du site loblaw.ca, et prenez note qu’une préinscription sera possible. Vous pouvez également composer le 647-932-3411 ou le numéro sans frais, 800-715-9871. Après l’événement en direct, la webémission sera archivée et pourra être rediffusée pendant 12 mois.

Cette année, l’assemblée annuelle des actionnaires de Les Compagnies Loblaw Limitée aura lieu le 12 mai 2026 à 10 h (HAE) au Massey Hall, situé au 178 Victoria Street, Toronto (Ontario) Canada. Les actionnaires qui ne pourront pas y assister en personne pourront écouter, participer et voter en temps réel par le biais d'une plateforme web à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-240-280-696 [mot de passe de l'assemblée : agm2026] et par téléphone.

Pour accéder à la conférence audio de l’assemblée annuelle des actionnaires, veuillez composer le 416-855-9085 ou le numéro sans frais 800-990-2777 [numéro de conférence pour la version anglaise : 99958, numéro de conférence pour la version française : 80895]. La rediffusion audio sera disponible après l’événement en composant le 289-819-1325 ou le numéro sans frais 888-660-6264 [code d'accès pour la version anglaise : 99958#, code d'accès pour la version française : 80895#]. Pour plus de détails sur la façon de se joindre à l’assemblée annuelle des actionnaires, d’y participer ou d’y voter par le biais de la plateforme web ou par téléphone, veuillez consulter le « Guide de l’utilisateur LUMI – Assemblée hybride », qui sera disponible à partir du 10 avril 2026 depuis l’onglet « Événements et présentations » du site Loblaw.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. La société propose également des services liés aux cartes de crédit et aux opérations bancaires courantes, ainsi que des solutions de courtage en assurance. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d’être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l’accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses plus de 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Demandes des médias, veuillez contacter :

Scott Bonikowsky

Vice-président principal, Affaires corporatives et communications, Les Compagnies Loblaw Limitée

pr@loblaw.ca

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Vice-président, Relations avec les investisseurs, Les Compagnies Loblaw Limitée

investor@loblaw.ca