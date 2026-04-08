Le Canada néglige les millions de personnes qui vivent avec l’arthrite, mais un plan audacieux vise à éradiquer la maladie

Action immédiate contre l’arthrite réunit 21 organisations, plus de 100 000 patients, des chercheurs, des cliniciens et des défenseurs de la cause afin de transformer la recherche sur l’arthrite et les soins au Canada

TORONTO, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada néglige les patients atteints d’arthrite et les preuves sont indéniables. Pour la deuxième fois en trois ans, le bulletin sur l’état de l’arthrite au Canada attribue de faibles notes et des échecs à toutes les provinces et territoires. En réponse à cette crise, la Société de l’arthrite du Canada mène le lancement de l’Action immédiate contre l’arthrite : Le plan pour éradiquer l’arthrite au Canada – la stratégie nationale coordonnée la plus ambitieuse afin de s’attaquer à la principale cause d’invalidité au pays.

Bulletin sur l’état de l’arthrite au Canada : notre système néglige des millions de Canadiens

Plus de six millions de Canadiens vivent avec l’arthrite, soit une personne sur cinq. Chaque année, l’arthrite coûte 45,9 milliards de dollars à l’économie en dépenses de soins de santé et en perte de productivité. Malgré tout, la recherche sur l’arthrite reçoit moins de deux pour cent des investissements du plus grand bailleur de fonds de la recherche en santé.

Le bulletin met en lumière de sérieuses lacunes en matière d’accès aux soins et aux traitements ainsi qu’en recherche. Bien que la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec aient obtenu les meilleures notes parmi les provinces et les territoires, aucun n’a obtenu de note au-dessus de « C ». Les provinces de l’Atlantique, qui ont un des taux d'arthrite les plus élevés du pays, font toujours face à des défis importants. Les territoires sont aux prises avec les plus grandes lacunes en matière de données.

Les lacunes persistantes en matière de données disponibles compliquent même la simple évaluation du problème et renforcent le besoin urgent d’une amélioration de la collecte de données et de la transparence.

L’arthrite n’est pas qu’un résultat du vieillissement. Elle touche les enfants, les adultes en âge de travailler et les aînés. Elle vole la mobilité, la santé mentale, l’autonomie et les moments passés à l’école ou au travail. Malgré son étendue et ses répercussions dévastatrices, l’arthrite demeure l’une des maladies les plus sous-estimées, mal comprises et chroniquement sous-financées au Canada. D’ici à ce que nous nous attaquions à cette crise avec l’urgence requise, des millions de personnes continueront à souffrir.

« J’ai passé les dernières années de mon adolescence à vivre dans une douleur intense; à un moment donné, je ne pouvais même plus rester debout plus de 10 minutes. Heureusement, les médicaments ont changé la donne » a déclaré William Ducas, de Québec, chez qui l’arthrite a été diagnostiquée à la fin de l’adolescence. « Action immédiate contre l’arthrite me donne l’espoir que le système soutiendra mieux les jeunes atteints d’arthrite — qu’ils seront diagnostiqués plus rapidement, qu’ils auront accès aux traitements plus tôt et qu’ils n’auront pas à se battre aussi durement que moi simplement pour rester debout »

Action immédiate contre l’arthrite propose la solution

Pour la première fois, 21 organisations de l’écosystème canadien de l’arthrite s’allient à plus de 100 000 patients, des chercheurs, des cliniciens et des défenseurs de la cause derrière un engagement audacieux. Le plan propose une feuille de route complète afin de prévenir, améliorer les traitements et, un jour, guérir l’arthrite, grâce à des actions de sensibilisation et à des investissements dans la recherche.

Des actions en matière de politiques pour :

Diminuer des délais d’attente pour des arthroplasties

Aiguiller rapidement des patients vers les experts

Offrir un accès en temps opportun garanti aux médicaments essentiels, particulièrement pour les enfants

Faire diminuer les cas d’arthrite causés par des blessures, grâce aux programmes de prévention et de sensibilisation

Positionner le Canada comme chef de file des innovations en matière de recherche, prévention et traitement de l’arthrite





Et des percées en matière de recherche et d’innovation, qui vont :

Stimuler la découverte du premier traitement modificateur de la maladie au monde pour l’arthrose

Permettre une rémission durable de l’arthrite inflammatoire chez les adultes et les enfants

Utiliser le profil génétique d’une personne afin de personnaliser son traitement

Créer des plateformes de données et de recherche clinique intégrées

Lutter contre les inégalités en matière de santé afin de soutenir les communautés mal desservies





« Ce bulletin confirme ce que les personnes qui vivent avec l’arthrite savent déjà : le Canada néglige la gravité de cette crise », explique Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite du Canada. « Nous n’accepterons plus les changements graduels. Tous les ordres de gouvernement doivent agir en conséquence de ces conclusions et avec l’urgence que cette crise demande. Action immédiate contre l’arthrite propose la feuille de route, nous avons désormais besoin de la volonté politique et de l’investissement pour la réaliser. Les Canadiens atteints d’arthrite méritent mieux. »

Ce que les Canadiens peuvent faire maintenant

Dites à vos représentants élus que vous refusez le statu quo et que vous demandez une action immédiate pour renforcer la recherche sur l’arthrite, la prévention et les soins. Agissez dès maintenant sur arthrite.ca/ActionImmediateArthrite.





À propos de la Société de l’arthrite du Canada

La Société de l’arthrite du Canada représente plus de six millions de personnes au Canada vivant avec l’arthrite aujourd’hui et les millions d’autres qui sont touchées ou à risque de l’être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l’arthrite du Canada combat l’arthrite par la recherche, la défense de la cause, l’innovation, l’information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l’arthrite au Canada. Nous redoublerons d’efforts jusqu’à ce que tout le monde soit libéré de la douleur atroce de l’arthrite. La Société de l’arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.



PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS :

Julie Gagnon

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Jenny Ng

Société de l’arthrite du Canada

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