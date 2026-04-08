Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

A Paris, le 8 avril 2026

COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Rapport financier annuel 2025 de Crédit Mutuel Home Loan SFH

Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur, à l’adresse suivante :

https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bonds/documentation/investor-documents.html

Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.

Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Sandrine Cao Dac Viola : bfcm-web@creditmutuel.fr

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