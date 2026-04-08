Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

A Paris, le 8 avril 2026
COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE
Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Rapport financier annuel 2025 de Crédit Mutuel Home Loan SFH
Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur, à l’adresse suivante :
https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bonds/documentation/investor-documents.html
Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.
Contact Relations Investisseurs
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Sandrine Cao Dac Viola : bfcm-web@creditmutuel.fr
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