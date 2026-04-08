Microsoft et Publicis Groupe renforcent leur partenariat

pour façonner l’avenir du marketing agentique au service des sociétés du monde entier

Ensemble, les deux entreprises développent une solution marketing alimentée par l’IA, destinée à libérer la créativité,

accélérer l’innovation et donner aux clients les moyens de façonner l’avenir du marketing

REDMOND (Washington) et PARIS (France) — 8 avril 2026 — Dix ans après avoir co-créé Marcel, une plateforme d’IA nouvelle génération, Microsoft et Publicis Groupe annoncent l’extension de leur partenariat. Leur objectif : créer une solution marketing complète qui relie les systèmes hérités, les agents d’IA et la data propriétaire afin d’accélérer les résultats à l’ère de l’IA agentique.

À l’heure où les entreprises s’adaptent plus vite que jamais à l’évolution des comportements des consommateurs et cherchent à mieux relier leurs investissements aux résultats, l’IA change la donne. Grâce à ce partenariat, Microsoft et Publicis unissent leurs expertises pour intégrer l’IA agentique au cœur des opérations, afin de permettre aux équipes marketing de se concentrer sur l’essentiel : stratégie, créativité et innovation.

«Il y a dix ans, avec Microsoft, nous avons co-créé Marcel, la première plateforme d’IA dédiée au marketing», déclare Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe. «Aujourd’hui, nous unissons à nouveau nos forces pour transformer l’industrie, alors que nos clients entrent dans l’ère agentique. Nous combinons les technologies et les capacités d’IA inégalées de Microsoft, l’expertise en transformation digitale de Publicis Sapient et les données propriétaires d’Epsilon pour créer des solutions agentiques qui changent concrètement la donne pour nos clients. Nous sommes convaincus que l’avenir de l’IA passe par des agents au service de l’humain. Avec ce partenariat, nous donnons ainsi à nos clients une véritable longueur d’avance.»

Dans un marché saturé de solutions d’IA fragmentées, les entreprises ont besoin d’une transformation réellement intégrée, mais peinent encore à y parvenir. Pour répondre aux besoins actuels des marketeurs, les deux entreprises proposeront :

Des infrastructures cloud modernes pour l’IA : la plateforme Slingshot de Publicis Sapient s’appuiera sur le cloud Microsoft pour permettre aux organisations de migrer leurs systèmes existants vers Microsoft Azure et construire des bases modernes, natives du cloud, pour préparer leur évolution vers l’IA.

: la plateforme de Publicis Sapient s’appuiera sur le cloud Microsoft pour permettre aux organisations de migrer leurs systèmes existants vers Microsoft Azure et construire des bases modernes, natives du cloud, pour préparer leur évolution vers l’IA. Le déploiement d’agents d’IA : les solutions de Sapient permettront d’intégrer Microsoft Copilot Studio, Microsoft Agent 365 et Microsoft IQ, afin d’implémenter l’IA directement au cœur des activités. La plateforme Bodhi de Sapient permettra de déployer des agents d’IA à grande échelle dans toute l’entreprise, du marketing aux opérations, en passant par le commerce et la relation client, pour mieux exploiter les données, améliorer la prise de décision et générer un impact concret sur le business.

: les solutions de Sapient permettront d’intégrer Microsoft Copilot Studio, Microsoft Agent 365 et Microsoft IQ, afin d’implémenter l’IA directement au cœur des activités. La plateforme Bodhi de Sapient permettra de déployer des agents d’IA à grande échelle dans toute l’entreprise, du marketing aux opérations, en passant par le commerce et la relation client, pour mieux exploiter les données, améliorer la prise de décision et générer un impact concret sur le business. Un modèle d’identités propriétaires : contrairement aux IA basées sur des données publiques ou cloisonnées, ce partenariat s’appuie sur Epsilon, la plateforme technologique propriétaire de Publicis. Epsilon permet de relier consommateurs et prospects en combinant des données d’identité, de médias, de marketing et de connaissance client, afin de générer des résultats tangibles. Les agents d’IA développés sur Microsoft Fabric et alimentés par Epsilon, pourront analyser, décider et agir à partir de données fiables, réelles et propriétaires, pour créer de la valeur dans la durée. Par exemple, un agent d’IA pourra identifier de manière autonome des segments à forte valeur ajoutée, créer et personnaliser des contenus, déployer des campagnes multicanales et optimiser les investissements en temps réel, dans le respect des orientations définies par les équipes marketing.





« Ce partenariat reflète notre conviction que l’IA doit avant tout servir l’humain, en stimulant la créativité et l’innovation », déclare Judson Althoff, CEO Commercial Business de Microsoft. « En combinant les capacités cloud et IA de Microsoft avec les solutions de Publicis Groupe construites sur Azure, nous offrons aux créatifs et aux équipes opérationnelles la possibilité de consacrer moins de temps aux tâches répétitives et davantage à la conception, au développement des marques et à une croissance durable pour nos clients.»

Dans le cadre de cet accord, Publicis déploiera Microsoft 365 Copilot auprès de ses plus de 110 000 collaborateurs à travers le monde et a choisi Microsoft Azure comme fournisseur cloud privilégié. En s’appuyant sur Microsoft, qui propose l’une des plateformes cloud et IA les plus sécurisées et évolutives du marché, Publicis renforce sa capacité à déployer une personnalisation à grande échelle et fait évoluer Marcel, qui passe de pionnier de l’IA marketing à un acteur clé de la prochaine génération d’IA dans l’ensemble des métiers.

Par ailleurs, Publicis deviendra l’agence média mondiale de référence de Microsoft. Grâce à une co-innovation ciblée, construite sur Microsoft Azure, les deux entreprises pourront mieux connecter audiences, signaux et données de performance afin de maximiser les résultats business.

A propos de Microsoft France

Microsoft conçoit des plateformes et des services de cloud et d’intelligence artificielle afin de proposer des solutions innovantes répondant aux besoins en constante évolution de ses clients. L’entreprise est résolue à rendre l’IA accessible au plus grand nombre et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque individu et à chaque organisation sur la planète de réaliser ses ambitions. Accélératrice de l’innovation française depuis plus de 40 ans, Microsoft France est présidée par Corine de Bilbao depuis juillet 2021. Avec plus de 2 100 collaborateurs et fort d’un écosystème de 10 500 partenaires et startups, Microsoft France contribue durablement au développement de l’économie et des compétences numériques sur l’ensemble du territoire français.

Pour plus d’informations :

Microsoft Media Relations, We. Communications for Microsoft, (425) 638-7777, rapidresponse@wecommunications.com

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

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