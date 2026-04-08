Opus One Gold Corp publie les premiers résultats d'analyse pour l’or de son programme de forage hivernal sur Noyell

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MONTREAL, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer Les premiers résultats d'analyse de son programme de forage hivernal sur la propriété Noyell, détenue à 100%, qui est située dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au sud de Matagami, au Québec, Canada.

À la suite des excellents résultats de forage obtenus en 2025, Opus One a décidé de poursuivre activement un forage de définition sur sa découverte de la Zone 1 et d'étendre son exploration à l'ouest de la propriété, une zone encore inexplorée par Opus One. Un programme de 14 000 m (27 forages, dont 5 dans la Zone Ouest) a été prévu.

Les forages sur le dépôt Noyell ont débuté à la mi-janvier. Le démarrage a été assez lent, la compagnie de forage étant confrontée à des problèmes de personnel et d’équipement qui s’ajoutaient à des conditions hivernales extrêmes. Ces problèmes ont finalement été résolus et les forages ont été très productifs le mois dernier, avec quatre foreuses fonctionnant à pleine capacité sur le projet. Trois foreuses effectuent des forages de définition dans la zone 1 et une foreuse est dédié à l'exploration de la zone Ouest, située à 3 km à l'ouest de la zone 1, où Opus One n'avait encore jamais foré. Le programme de forage devrait finalement atteindre 12 000 m sur les 14 000 m initialement prévus.

En raison de la surcharge de travail des laboratoires, les résultats d'analyse sont reçus très lentement et proviennent exclusivement de la Zone 1 pour le moment, les forages dans la Zone Ouest ayant débuté plus tard.

Le forage NO-26-01 a été réalisé près de la surface afin de tester l'extension possible de la Zone 1 à l'est du forage NO-25-18 (3,24 g/t Au sur 5,5 m). La Zone 1 a donné 0,42 g/t Au sur 2,43 m (épaisseur réelle : 2,03 m), confirmant (comme prévu) que la Zone 1 semble s'affaiblir dans cette direction. La Zone 2 n'a pas été atteinte.

Le forage NO-26-02 a été réalisé à proximité du précédent, mais légèrement plus profondément. La Zone 1 a donné 0,16 g/t Au sur 5 m (épaisseur réelle : 4,44 m), confirmant le même affaiblissement de la Zone 1 dans cette direction. La Zone 2 a donné 0,53 g/t Au sur 2,0 m (épaisseur réelle : 1,77 m).

Le forage NO-26-03 avait le même objectif que les deux premiers, mais il était situé à l’ouest de la zone 1 et également près de la surface. La zone 1 a donné une teneur de 1,11 g/t Au sur 5,4 m (épaisseur réelle : 4,44 m), ce qui indique que la zone 1 est toujours présente, bien que sa teneur soit moins élevée qu’en son centre. La zone 2 a donné une teneur de 0,38 g/t Au sur 0,79 m (épaisseur réelle : 0,72 m).

RÉSULTATS D’ANALYSE

Le forage NO-26-04 a suivi le même schéma, mais à 125 m en dessous du précédent. La zone 1 a donné 0,59 g/t Au sur 3,01 m (épaisseur réelle : 2,51 m) et la zone 2, 0,76 g/t Au sur 2,55 m (épaisseur réelle : 2,18 m).

Enfin, NO-26-05 est un forage de densification réalisé le long du principal filon minéralisé à fort pendage, au-dessus du forage NO-25-13 (4,10 g/t Au sur 7,1 m). Il a recoupé la zone 1 à une profondeur verticale de 400 m et a donné 2,64 g/t Au sur 7,45 m (épaisseur réelle : 6,58 m). Ce résultat confirme la bonne minéralisation de la zone 1 le long du filon minéralisé principal interprété. La zone 2 a donné 0,38 g/t Au sur 3,74 m (épaisseur réelle : 3,36 m). Il convient de noter que, pour tous les trous, les teneurs en argent sont systématiquement faibles; égales ou inférieures aux teneurs en or.

Les quatre foreuses sont actuellement en activité mail elles devraient être démobilisées dans les prochains jours, le printemps s'installant graduellement en Abitibi. Les conditions météorologiques très rigoureuses du début de l'hiver (froid intense et neigeux) nous ont toutefois permis de poursuivre les forages jusqu'en avril, ce qui est plutôt inhabituel.

Opus One va maintenant achever le programme, compiler les données de forages et affiner son modèle géologique pour la minéralisation observée dans la zone 1. Les observations préliminaires sur la zone Ouest indiquent un contexte géologique différent. Contrairement à la zone 1, entièrement (ou presque) encaissée dans des sédiments, la zone Ouest est composée de roches volcaniques, intrusives et sédimentaires. Le style de minéralisation est très différent de celui des zones 1 et 2 et il est, à ce stade, difficile de déterminer si la minéralisation s'y situe aux mêmes niveaux structuraux et/ou stratigraphiques que dans les zones 1 ou 2.

DÉCOUVERTE ZONE 1 – SECTION LONGITUDINALE

Les forages NO-26-1 à NO-26-5 sont représentés en jaune vif.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a déclaré : « Le début de notre saison de forage s’est avéré particulièrement difficile. L'intense activité d'exploration en Abitibi a engendré une pénurie importante de personnel qualifié, plusieurs travailleurs passant d'une entreprise de forage à une autre. Notre contracteur a donc dû embaucher du personnel peu expérimenté, ce qui s’est avéré une source qui générait plus de problèmes que de solutions. Toutefois, grâce à l'excellente collaboration de notre contracteur de forages, ces difficultés ont finalement été surmontées et la plupart des forages que nous avions prévus seront réalisés. En éloignant nos forages des zones les plus connues, le contexte géologique a également posé certains défis. La situation se complexifie, ce qui n'est pas forcément un mauvais signe en soi, l'or se trouvant généralement le long de structures géologiques complexes. »

Préparation des échantillons, analyse et programme d'AQ/CQ

Toutes les carottes de forage récupérées sont de calibre NQ. Tous les échantillons sont décrits, étiquetés, coupés (scie diamantée) et ensachés aux installations de Technominex à Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite expédiés au laboratoire certifié AGAT de Val-d'Or pour préparation. Les pulpes d'échantillons sont ensuite expédiées à divers laboratoires AGAT au Canada pour analyse. Les échantillons sont analysés pour l'or par fusion pyrognostique (50 g), avec finition ICP-OES. Tous les échantillons qui sont d'une teneur égale ou supérieure à 10 g/t Au sont soumis à un test gravimétrique pour la détermination de la teneur du minerai.

Le programme d'AQ/CQ d'Opus One comprend l'insertion d'un échantillon de contrôle, aux installations de Technominex, après 9 échantillons réguliers. Les échantillons de contrôle sont composés d'un blanc certifié et de matériaux certifiés de différentes teneurs en or connues.

LA CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE INC.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

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CARTES DE LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL D’OPUS ONE

GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL ET CIBLES AURIFÈRES

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