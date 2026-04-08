Fury nomme un vice-président, développement de projet

TORONTO, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fury Gold Mines Limited (TSX et NYSE American : FURY) (« Fury » ou la « Société ») Fury est heureuse d'annoncer la nomination de Mario Courchesne au poste de vice-président, développement de projets, avec prise d'effet immédiate.

M. Courchesne possède plus de 40 ans d'expérience en ingénierie, développement de procédés, études de faisabilité, vérification diligente, construction, exploitation, infrastructures de site et démolition. Son expertise lui confère une compréhension globale de toutes les phases d'un projet dans l'industrie minière. Il a passé une grande partie de sa carrière dans le secteur aurifère chez Cambior, a occupé des postes de chef de service et de chef de projet au sein de firmes d'ingénierie, a participé au développement de la mine de diamants Stornoway, de l'étude de faisabilité à la production, et a travaillé pour Rio Tinto à Labrador City. Diplômé en génie minier de l'Université Laval, il est ingénieur au Québec depuis 1984.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mario au sein de l'équipe de Fury. Sa nomination représente une étape importante pour Fury, qui fait progresser le projet Eau Claire vers le développement et, à terme, l'exploitation minière », a déclaré Tim Clark, chef de la direction de Fury. « Mario apporte une vaste expérience dans le développement de projets miniers, de l'exploration à la production, ce qui sera essentiel pour la valorisation du gîte d'Eau Claire. Dans le cadre de nos programmes techniques et initiatives stratégiques, Mario jouera un rôle clé pour garantir une exécution rigoureuse et l'optimisation du projet, réduire les risques liés à Eau Claire et faire progresser le projet jusqu'à l'étape de l'étude de faisabilité. »

Dans ce poste nouvellement créé, M. Courchesne sera responsable de la direction et de la gestion de tous les aspects du développement d'Eau Claire, de l'exploration à l'étude de préfaisabilité et, enfin, à la construction et à l'exploitation. Il assurera la direction technique et stratégique du projet, coordonnant les équipes pluridisciplinaires, gérant les consultants et les entrepreneurs externes et assurant la liaison avec les organismes de réglementation, les communautés et les parties prenantes.

Fury annonce également la démission de Bryan Atkinson, vice-président principal, Exploration, à compter du 30 avril 2026. Il quitte l'entreprise pour saisir une nouvelle opportunité de carrière stimulante. L'entreprise souhaite à Bryan beaucoup de succès dans ses projets futurs et le remercie pour sa contribution au cours des dix dernières années. Après le 30 avril 2026, M. Atkinson agira à titre de conseiller auprès de la Société afin d’assurer la continuité et le soutien de ses activités.

Le programme de forage en cours à Eau Claire se poursuivra sous la direction de l’équipe géologique de la Société, dirigée par Mme Valérie Doyon, géologue principale de Fury.

À propos de Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited est une société d'exploration canadienne bien financée, implantée dans deux régions minières prolifiques du Canada et détenant une participation de 5,8 % dans Contango Silver and Gold Inc. Dirigée par une équipe de direction et un conseil d'administration ayant fait ses preuves en matière de financement et de développement d'actifs d'exploration, Fury entend développer sa plateforme aurifère de plusieurs millions d'onces d’or grâce à une évaluation rigoureuse des projets et à l'excellence de ses activités d'exploration. Fury s'engage à respecter les normes les plus strictes de l'industrie en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion environnementale, d'engagement communautaire et d'exploitation minière durable. Pour en savoir plus sur Fury Gold Mines, visitez www.furygoldmines.com.

Pour plus de renseignements sur Fury Gold Mines Limited, veuillez communiquer avec:

Salisha Ilyas, relations avec les investisseurs

Tél. : (844) 601-0841

Courriel : info@furygoldmines.com

Site Web : www.furygoldmines.com

Énoncés prospectifs et mises en garde supplémentaires

Ce communiqué contient certains énoncés qui peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés concernent les activités d'exploration futures de la Société et peuvent inclure d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs spécifiques contenus dans ce communiqué de presse comprennent des informations relatives au programme d’exploration en cours de la Société sur le projet Eau Claire.

Bien que la Société estime que les hypothèses et les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, rien ne garantit qu'elles se révéleront substantiellement exactes. L'exploration minière est une activité à haut risque.

Les lecteurs sont invités à se référer aux risques décrits dans la notice annuelle et le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que dans les documents d'information continue ultérieurs déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca, et dans le rapport annuel de la Société, disponible à l'adresse www.sec.gov. Les lecteurs ne doivent pas se fier excessivement aux informations prospectives, qui sont par nature incertaines.