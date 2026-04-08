NioBay annonce la conclusion et le succès de ses travaux métallurgiques sur le projet Crevier

MONTRÉAL, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière de pouvoir annoncer la conclusion et la réussite des travaux métallurgiques et hydrométallurgiques. Ces travaux ont été réalisés à l’aide d’un échantillon en vrac minéralisé de 10 tonnes métriques provenant du projet de niobium (Nb) et de tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 % et 27,5 % par Niobec inc. (une division de Magris Performance Materials Inc.). Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Fait saillants et résultats

Les travaux furent réalisés avec l’aide d’une subvention qui fut octroyée pas Le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique (CRITM). Le titre des travaux était : « Démonstration du procédé de concentration de niobium-tantale à l’échelle pilote et production d’oxydes de niobium et de tantale à partir du gisement du projet Crevier situé dans la région du Lac St-Jean ».

Le rapport final de la métallurgie démontre une récupération de 70% en Nb₂O₅ et l’atteinte des objectifs fixés soit de 17% Nb₂O₅ jusqu’à 36% Nb₂O₅ selon les différents stades de concentration.

Le rapport des travaux en hydrométallurgie démontre une efficacité d'extraction élevée et une forte sélectivité. La récupération globale (procédé conventionnel) a atteint des taux d'extraction moyens de 92,3 % pour le niobium et 95,8 % pour le tantale.

La pureté du produit final (par la précipitation directe et la calcination) est un pentoxyde de niobium (Nb₂O₅) titrant 75,8 %.

En ce qui concerne la valorisation des sous-produits, le résidu de lixiviation contient entre 19 % et 32 % de zirconium.

Les travaux préliminaires d’extraction sans fluorure du niobium et du tantale par fusion alcaline et lixiviation à l'eau a permis d'atteindre des rendements d'extraction élevés, à savoir 86,4 % pour le niobium et 91,4 % pour le tantale, et ce avec un concentré de basse teneur à 13% Nb₂O₅.

La portion métallurgie des travaux (séparation gravimétrique, séparation magnétique, essais de flotation) a été effectuée dans les installations de SGS Canada inc. (« SGS »), une firme spécialisée et indépendante, situées dans la ville de Québec, au Québec.

»), une firme spécialisée et indépendante, situées dans la ville de Québec, au Québec. La portion hydrometallurgique des travaux (lessivage, essais de précipitation, calcination) a été réalisée dans les installations de SGS situées à Lakefield, en Ontario.





Pour des raisons concurrentielles et de compétitivité, les rapports de SGS intitulés « Pilot-Scale Niobium Magnetic separation and Flotation Tests on a Sample from the Crevier Deposit » et « The Development of a Selective Process for the Extraction and Recovery of Tantalum and Niobium and the Production of their Oxides from Low-Grade Ore from the Crevier Deposit », datés respectivement du 26 mars 2026 et du 30 mars 2026, seront disponibles seulement aux partenaires, clients potentiels et financiers suivant des ententes de non divulgation.

Nouvelle estimation des ressources sur le projet Crevier

Suivant l’annonce d’une nouvelle ressource par communiqué le 25 février 2026, nous sommes heureux d’annoncer que le rapport technique final intitulé « NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate Update for the Crevier Project » daté du 7 avril 2026, avec une date effective au 25 février 2026, préparé par la firme IOS Géosciences conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») a été déposé sur SEDAR+.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes heureux des résultats obtenus lors de cette période intense de travaux en métallurgique et hydrométallurgie. Les résultats ont surpassé nos attentes et nous permettent d’entamer des essais d’envergure avec confiance grâce au bagage de connaissance obtenue durant ses travaux. De plus, nous avons eu d’agréables surprises suivant les résultats des travaux de l’Université Laval et du CNETE avec leur procédé alkalin et également de l’opportunité qui s’offre à nous dans la valorisation du zirconium obtenu lors de nos essais de lessivage », a déclaré Jean-Sébastien David, géo., président et chef de la direction de NioBay.

À la suite d’études démontrant des paramètres techniques et économiques positifs, le projet Crevier pourrait être exclusivement dédié à la production d’oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages.

Personne qualifiée

L’information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une « personne qualifiée » selon le NI 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’« information prospective » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L’information prospective comprend notamment, sans s’y limiter, les déclarations concernant les activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe qu’ils surviendront ou pourraient survenir à l’avenir. Ces déclarations et cette information sont fondées sur des faits actuellement disponibles pour la Société et il n’existe aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les déclarations et l’information prospectives peuvent être repérées par l’emploi de termes tels que « anticipe », « croit », « vise », « estime », « planifie », « s’attend », « budget », « prévu », « prévisions », « a l’intention », « pourrait », « pourra », « pourrait », « devrait » ou par leur forme négative. Cette information prospective concerne notamment, entre autres, les plans de la Société visant la production d’oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages au projet Crevier, les travaux d’essais à grande échelle et la valorisation du zirconium obtenu lors des essais de lixiviation, ainsi que les résultats opérationnels futurs potentiels du projet Crevier, y compris la production d’oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages au projet Crevier. Ces déclarations reposent nécessairement sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle elles sont formulées, y compris, notamment que les travaux d’essais à grande échelle au projet Crevier se dérouleront comme prévu; que les résultats seront reçus au moment anticipé; que la Société sera en mesure de mettre en œuvre ses objectifs et ses plans futurs; que les activités proposées par la Société seront efficaces; et que l’approche adoptée par la Société à l’égard des travaux d’essais produira les avantages attendus. Ces déclarations sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de façon importante de ceux anticipés ou projetés, notamment le risque que les travaux d’essais au projet Crevier ne se déroulent pas comme prévu; le risque que les résultats ne soient pas reçus au moment anticipé; le risque que la Société ne soit pas en mesure de mettre en œuvre ses objectifs et ses plans futurs, y compris l’avancement proposé du projet Crevier tel qu’envisagé actuellement; le risque que les activités proposées ne soient pas efficaces; les risques liés aux conditions du marché et au prix des métaux; les retards dans l’obtention ou l’impossibilité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet; les incertitudes relatives à la disponibilité et au coût du financement qui pourrait être requis à l’avenir; les variations des marchés boursiers; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; ainsi que les risques décrits dans le dossier d’information continue public de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de la Société. Les lecteurs sont avisés que se fier à une telle information peut ne pas convenir à d’autres fins. Bien que les hypothèses retenues par la Société aux fins de la communication d’information prospective soient jugées raisonnables par la direction au moment où elles sont formulées, il ne peut y avoir aucune assurance que ces hypothèses s’avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux envisagés dans cette information. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géologue

Président et chef de la direction

Tél. : 514-866-6500

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com Kimberly Darlington

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