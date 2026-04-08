BIC : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 31 Mars 2026

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital

Au 31 Mars 2026

Clichy, France – 08 avril 2026

Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Au 31 mars 2026, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 40 861 314 actions, représentant :

- 57 593 639 droits de vote,

- 57 401 112 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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