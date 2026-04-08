Mise en service de la centrale solaire de Bolobedu en Afrique du Sud

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la mise en service complète1 de la centrale solaire de Bolobedu, située dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud.

Ce projet, d’une capacité installée totale de 148 mégawatts, est l’un des plus importants en Afrique du Sud dédiés à l’approvisionnement énergétique d’une seule entreprise, via le réseau de transport d’Eskom dans le cadre d’un contrat de wheeling. Il s’inscrit dans le cadre d’un contrat de long terme (CPPA) conclu avec Richards Bay Minerals (RBM), leader mondial sud-africain de l’extraction et du raffinage de sables minéraux lourds et filiale du groupe anglo-australien de métaux et mines Rio Tinto.

La centrale produira environ 300 gigawattheures par an, permettant de réduire les émissions de CO₂ de plus de 237 000 tonnes par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 425 000 habitants.

Au-delà de sa performance technique, le parc solaire de Bolobedu génère déjà des retombées positives significatives à l’échelle locale. Lors de la phase de construction, environ 800 habitants issus des trois communautés hôtes ont été employés, dont 56% de jeunes et 21% de femmes. Les travailleurs locaux ont bénéficié de formations sur le terrain en assistance technique, installation de panneaux solaires et sensibilisation aux enjeux HSE, offrant à nombre d’entre eux leur première expérience d’emploi formel. Le projet a également stimulé le développement d’une chaîne de valeur locale dynamique, en soutenant notamment des coopératives de transport, des services de restauration portés par des femmes et des initiatives artisanales. Ces retombées socio-économiques, associées à des programmes de développement des compétences à long terme, illustrent l’engagement de Voltalia en faveur d’une transition énergétique inclusive et durable à Bolobedu.

Voltalia réaffirme ainsi son engagement à générer, chaque fois que possible, des retombées économiques et sociales durables pour le territoire. Dans le cadre de cette approche innovante, Voltalia s’est associée à deux femmes investisseurs locales, faisant de Bolobedu le premier projet d’énergies renouvelables de grande envergure soutenu exclusivement par des femmes.

Cette étape clé confirme la capacité de Voltalia à accompagner ses clients dans leur transition énergétique tout en répondant aux enjeux de sécurité d’approvisionnement.

L’Afrique du Sud s’est engagée dans une transition énergétique ambitieuse afin de réduire sa dépendance au charbon, qui représente encore une part significative de sa production d’électricité. Le pays entend développer massivement les énergies renouvelables pour sécuriser son approvisionnement, réduire ses émissions de CO₂ et atteindre les objectifs climatiques fixés par l’Accord de Paris. Cette stratégie s’appuie sur des partenariats avec des acteurs privés et internationaux afin d’accélérer la mise en œuvre de projets durables et de renforcer la résilience du système électrique.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, a déclaré : « La mise en service complète de Bolobedu, premier projet photovoltaïque de cette envergure développé en Afrique du Sud pour un client privé, illustre notre engagement à accélérer la décarbonation des industries et à soutenir une transition énergétique inclusive dans le pays, en associant étroitement les communautés locales. »

Werner Duvenhage, Directeur général de RBM, a ajouté : « La mise en service de la centrale solaire de Bolobedu constitue une étape majeure pour RBM, alors que nous célébrons 50 ans d’activités en Afrique du Sud. Cette initiative ne concerne pas uniquement la sécurité énergétique : elle s’inscrit dans une perspective de durabilité à long terme de nos opérations minières. Alors que nous lançons les travaux de Zulti South, ce projet ouvre la voie à un avenir énergétique plus propre, en contribuant à la fois au réseau électrique national et à nos objectifs mondiaux de décarbonation. »

Un partenariat stratégique avec l’IFC pour accélérer la transition énergétique

du secteur minier en Afrique

Voltalia a signé, en octobre 2025, un partenariat stratégique avec l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, afin d’accélérer le déploiement de solutions énergétiques durables dans le secteur minier en Afrique. Ce partenariat vise à développer des projets de type “Power-to-Mine” pour réduire la dépendance des sites miniers aux énergies fossiles, grâce à l’intégration d’énergies renouvelables et de systèmes hybrides, incluant le stockage et des contrats d’achat d’électricité (PPA). En combinant l’expertise technique de Voltalia et l’approche de développement de l’IFC, cette initiative contribuera à une transition énergétique plus résiliente et bas-carbone pour les activités minières sur l’ensemble du continent.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19





1 Première connexion au réseau annoncée dans le communiqué du 7 janvier 2026.

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