Fleury Michon : Résultats annuels 2025

FLEURY MICHON

RÉSULTATS 2025 : Le chiffre d’affaires progresse, soutenu par la hausse des volumes sur le segment GMS et par l’activité de catering aérien international. Néanmoins, le résultat opérationnel est en léger recul du fait de coûts d’achats de volaille élevés tout au long de l’exercice. Le Groupe poursuit ses investissements.

Fleury Michon affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 3,6% à périmètre constant. Ce niveau d’activité s’explique par la hausse des volumes en GMS, notamment grâce à des gains de parts de marché. Le catering aérien international confirme la force de son business model, enregistrant une croissance de plus de 10%, supérieure à celle du trafic aérien international*. Malgré cette croissance, le résultat opérationnel enregistre un léger recul sur l’exercice, et affiche une marge opérationnelle à +1,5% du CA, soit 12,2 M€ en valeur.

Pouzauges, le mercredi 08 avril 2026, à 18 heures

Le chiffre d’affaires consolidé 2025 du Groupe s’établit à 836,4 M€, en augmentation de 3,6% par rapport à 2024 avec ses trois pôles en croissance.

Le pôle GMS France enregistre une croissance de 2,6% en CA et de 4,4% en volumes. Sur les segments charcuterie et traiteur, les parts de marché sont en progression. Sur le traiteur en particulier, Fleury Michon est maintenant leader national en volume et en valeur sur ses segments. Le marché surimi quant à lui, s’est stabilisé après deux années de fort déclin. Les Tranches Végé confirment leur succès avec des volumes qui ont plus que doublé sur l’exercice après leur lancement en avril 2024.

Le pôle international poursuit sa dynamique avec une hausse de +10,2% de ses ventes (+13,8% à taux de change constant). Ce pôle gagne de nouveaux clients, notamment grâce à la qualité de l’offre conjointe MarfoFMA, proposée des deux côtés de l’Atlantique.

Malgré les volumes favorables, la marge opérationnelle du Groupe se contracte à 1,5% notamment en raison de l’augmentation significative des coûts de la volaille (poulet et dinde) du fait de la conjonction d’une demande mondiale record et d’une disponibilité très fortement impactée par des foyers d’influenza aviaire.

En dépit de cette contraction, Fleury Michon reste confiant dans son modèle et poursuit ses investissements dans son outil industriel. Ainsi, pour répondre à la croissance durable de l’activité de catering aérien et à ses besoins additionnels de capacité, le Groupe annonce le projet d’ouverture d’un site de production aux Etats-Unis dans la ville de Covington (Kentucky). Cet investissement va s’échelonner sur 2026 et 2027.





836,4 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2025

12,2 M€ (1,5 %) : MARGE OPERATIONNELLE 2025

8,4 M€ : RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 2025

ELEMENTS DES COMPTES DE RESULTAT

IFRS (M€)* 2024 2025 Chiffre d’affaires 807,0 836,4 Résultat opérationnel courant 12,3 12,2 Marge opérationnelle courante 1,5% 1,5% Résultat opérationnel 13,1 12,2 Marge opérationnelle 1,6% 1,5% Résultat financier -4,7 -3,3 Impôt 0,4 -0,4 Quote-part mise en équivalence 4,5 0 Résultat net des activités poursuivies 13,3 8,4 Marge nette des activités poursuivies 1,6% 1,0% Résultat net des activités cédées ou abandonnées 34,4 5,2 Résultat net consolidé 47,8 13,6

*Les comptes consolidés 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 08 avril 2026. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration

PERFORMANCE COMMERCIALE

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi). Cette branche du Groupe affiche une croissance en volumes de 4,4% sous l’effet de gains de parts de marché. La croissance en valeur est moindre, à +2,6 % en raison d’ajustements tarifaires liés à la loi EGALIM.

Sur le segment charcuterie, Fleury Michon enregistre une hausse des volumes de +1,9 %, tirée par les ventes des gammes jambon de porc, rôtis, aides culinaires et tranches Végé.

Les ventes de plats cuisinés individuels (PCI) surperforment également avec une croissance volume de +8,8 % contre un marché PCI à +1,1 %, permettant à Fleury Michon de consolider son leadership en volume et valeur sur l’exercice 2025. Cette performance commerciale s’explique notamment par le succès durable des barquettes bois et de la gamme « Access ».

Sur l’activité surimi, le marché retrouve de la croissance volume. Fleury Michon affiche sur l’exercice une légère décroissance de ses volumes, mais avec un rebond sur le second semestre grâce à la relance de la gamme.

PASO renoue avec la croissance en 2025, portée notamment par le marché du burger apéritif. Le Groupe continue ses investissements dans l’outil industriel de la société afin de concentrer son activité sur son site majeur des Achards.

Le Pôle International présente une hausse de +10,2 % en comparaison avec l’exercice 2024 et représente désormais 13% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Le catering aérien porte très majoritairement l’activité de ce pôle. Il a surperformé en 2025 la croissance déjà soutenue du trafic aérien international, en décrochant de nouveaux clients majeurs sur plusieurs continents. Pour faire face à cette croissance d’activité durable, Fleury Michon annonce le projet d’ouverture d’un site de production aux Etats-Unis dans la ville de Covington (Kentucky). L’objectif est d’augmenter les capacités de production actuelles sur le continent nord-américain afin de répondre aux besoins croissants de nos clients locaux.

Le Pôle Autres Secteurs France qui représente 4% du chiffres d’affaires consolidés en 2025 regroupe les activités de catering aérien au départ de la France et de Restauration Hors Domicile (RHD). Ce dernier domaine d’activité contribue à la bonne performance du pôle qui permet à l’activité Food Service d’afficher une croissance de +10,4 %. Afin de continuer sur cette lancée, le Groupe a annoncé son ambition sur le segment RHD avec le lancement de l’offre « Fleury Michon Restauration » permettant d’adresser les marchés professionnels de sandwicherie/boulangerie et de restauration rapide grâce aux savoir-faire existants de l’entreprise.

CHIFFRES D’AFFAIRES PAR PÔLE IFRS (M€) 2024 2025 Variations en % 2025 vs 2024 Pôle GMS [1] France 672,4 689,8 +2,6 % Pôle International [2] 100,6 110,9 +10,2 % Pôle Autres secteurs France [3] 34,0 35,7 +5,3 % TOTAL 807,0 836,4 +3,6 %





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Le Pôle Autres secteurs France regroupe les activités de catering aérien au départ de la France, de restauration hors domicile ainsi que les activités annexes



[3] Chiffre d’affaires en progression à +13,8 % à taux de change et périmètre constant

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (12,2 M€ ; 1,5% DU CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 12,2 M€, soit 1,5% du chiffre d’affaires, en léger recul par rapport à celui enregistré en 2024. Parmi les faits notables, le résultat a été impacté négativement par la forte augmentation du coût de la matière première volaille (poulet et dinde) sur l’exercice. C’est notamment la contribution du pôle catering aérien international qui permet de limiter la baisse du Résultat Opérationnel Courant.

RÉSULTAT NET (13,6 M€)

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 8,4 M€ contre 13,3 M€ en 2024 après prise en compte du résultat financier et de l’impôt des sociétés. Cette baisse s’explique notamment par l’arrêt de la quote-part des sociétés mises en équivalence en lien avec la cession de la participation dans la société Platos Tradicionales détenue à 50% jusqu’en juin 2024. Le résultat net global affiche 13,6 M€ au 31 décembre 2025 en tenant compte des éléments des activités cédées pour 5,2 M€, liées à la finalisation de la cession de l’activité plateaux-repas le 1er janvier 2025. Dans ce cadre, les déficits antérieurs sont définitivement appréhendés par la société mère générant ainsi un produit d’impôt différé de 5,2 M€.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 09 juin 2026 le versement d’un dividende de 1,35 euro par action.

STRUCTURE BILANTIELLE

Le flux de trésorerie généré par l’activité est de +25,6 M€ en 2025. Ce montant inclut une augmentation du BFR car le Groupe a fait le choix d’augmenter ses stocks sur la fin de l’année. L’objectif suivi est de faire face à la croissance des volumes sur tous les secteurs et en particulier pour le catering aérien. Il s’agit également de sécuriser certaines matières stratégiques afin d’assurer notre taux de service auprès des partenaires distributeurs. Les décaissements liés aux investissements industriels et informatiques s’établissent à -42,1 M€, traduisant la volonté du Groupe d’accélérer la transformation des outils de production et d’accentuer les efforts dans la transition écologique. Enfin, Le décaissement net lié aux opérations de financement de -19,2 M€ correspond principalement à une diminution de notre dette brute. Au total, la variation de trésorerie sur l’exercice s’élève à -30,9 M€.

Au 31 décembre 2025, l’endettement financier net (dettes financières long terme et court terme diminuées des disponibilités et placements financiers) s’élevait à 9,4 millions d’euros, en augmentation de 20,5 M€ par rapport au 31 décembre 2024, date à laquelle il était négatif de 11,1 millions d’euros.

PERSPECTIVES 2026

Pour 2026, le Groupe aborde l’année dans un contexte toujours marqué par de multiples tensions et notamment une forte volatilité des marchés de matières premières. Dans cet environnement incertain, Fleury Michon reste confiant dans la qualité de ses équipes, de ses outils industriels, de son business model et de son agilité pour s’adapter face aux crises. Le Groupe n’est pas en mesure d’apporter des indications chiffrées concernant ses performances en 2026.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

28 avril 2026 après bourse : Rapport annuel 2025

Contact communauté financière :

Gwenrikh Beucher, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde - Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de

taille intermédiaire. L’ensemble des collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise

« Vous aider à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris,

et est éligible PEA PME.

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