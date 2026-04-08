Paris, le 8 avril 2026

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025 du CIC

Le CIC informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :



https://www.cic.fr/fr/groupe-cic/investisseurs/information-reglementee.html



Le Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé le 8 avril 2026 auprès de l’AMF conformément au règlement (UE) n° 2017/1129, sous le numéro n° D.26-0234.

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel 2025 :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.





Par ailleurs, le Document d’enregistrement universel 2025 inclut le rapport sur les risques et adéquation des fonds propres – Pilier 3.



Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.

Contact presse

CIC : Direction des relations presse et de la communication corporate - compresse@cic.fr - 01 53 48 26 00



Contact Relations Investisseurs



Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

À propos du CIC

Banque de premier plan en France et à l’international, le CIC met à la disposition de près de 6 millions de clients un réseau français de près de 1 600 agences et 20 000 collaborateurs ainsi que des relais internationaux dans 35 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre toujours performante, il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Beobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg et Homiris.

Plus d'informations sur www.cic.fr

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