LECTRA : Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 – Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué

Contact : ag2026@lectra.com

Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 –

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 8 avril 2026 – Les actionnaires de Lectra sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se réunira le mercredi 29 avril 2026 à 9h30 (CET), à l’InterContinental Paris Champs-Elysées Etoile, 64 avenue Marceau, 75008 Paris.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct en intégralité, puis disponible en replay, via le lien suivant (également disponible sur le site Internet de la Société, sur la page dédiée aux Assemblées générales) :

LECTRA - Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 (en français et en anglais)





L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 23 mars 2026, bulletin n°35. Il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation à l’Assemblée.

Tous les documents relatifs aux Assemblées et visés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés en ligne et téléchargés sur le site Internet de Lectra :

A propos de Lectra



A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets.



Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS.



L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.



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