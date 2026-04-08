Crédit Agricole Assurances : Mise à disposition du rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) du Groupe Crédit Agricole Assurances relatif à l’année 2025





Communiqué de presse Paris, le 8 avril 2026

Mise à disposition du rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) du Groupe Crédit Agricole Assurances relatif à l’année 2025

Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and Financial Condition Report – « SFCR ») du Groupe Crédit Agricole Assurances au titre de l’année 2025.

Le SFCR a été établi conformément à la réglementation Solvabilité II. Il tient compte notamment des orientations de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) et des notices de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en la matière.

Le SFCR consiste à apporter une vision d’ensemble des activités d’assurance en environnement Solvabilité 2. Ce rapport ainsi que les différents états quantitatifs annuels (Quantitative Reporting Templates – « QRT ») joints, permettent de synthétiser et d’apporter des explications sur l’activité et la performance du Groupe Crédit Agricole Assurances, de démontrer le caractère approprié de son système de gouvernance, de présenter son profil de risque, de décrire la manière dont a été valorisé son bilan prudentiel, et d’évaluer sa solvabilité.

Le SFCR du Groupe Crédit Agricole Assurances est disponible sur le site internet de Crédit Agricole Assurances à l’adresse suivante : https://www.ca-assurances.com/investisseurs/.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2025, Crédit Agricole Assurances compte plus de 7 100 collaborateurs. En 2025, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 52,4 milliards d’euros.

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